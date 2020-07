Haute-Savoie : Praz-de-Lys Sommand, s’évader au cœur du Giffre

Plutôt secrète, la station de Praz-de-Lys Sommand réveille les envies de plein air. Une grande bouffée d’oxygène à deux heures de Lyon avec de multiples chemins de randonnée. Et un formidable point de départ pour partir explorer les plateaux peuplés de marmottes et de chamois. Outre leur patrimoine séculaire, les communes de Taninges et Mieussy constituent une véritable porte d’entrée sur le département haut-savoyard et ses incroyables panoramas. Avec le mont Blanc en toile de fond, toujours.

• De vallée en alpage

À 600 mètres d’altitude, les villages de Taninges et Mieussy possèdent chacun un hameau d’altitude à 1 500 mètres, respectivement Praz-de-Lys et Sommand. Ils sont réunis en une station, où l’on skie l’hiver et randonne l’été. Des grands espaces d’altitude à l’authenticité montagnarde des bourgs, on trouve ici le dépaysement en toute saison. Les petits hameaux du village de Mieussy font office de porte d’entrée sur les montagnes du Giffre. La pierre de son cœur authentique finira de charmer le visiteur.

C’est aussi un camp de base idéal pour les randonneurs, avec trois itinéraires spectaculaires vers les alpages de Sommand, par le Pas du Saix, la grotte du Jourdy, ou la voie pavée et la Chapelle Saint-Grat. À peine quelques kilomètres en amont du Giffre, la flânerie dans les rues de Taninges prend des airs de voyage dans le temps : la Grand-Rue, celle des Arcades, le vieux pont en dos-d’âne du xvie siècle... Laissez opérer le charme de la vieille pierre alors que les 44 cloches du carillon tintent joyeusement depuis le clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste, un des plus hauts de Haute-Savoie. Les plus curieux iront jusqu’à le visiter, admirant au passage la charpente en bois de l’édifice. L’église du xixe siècle et ses grandes orgues valent également le détour.

Carillon de Taninges – Église Saint-Jean-Baptiste, rue de la Poste, 74440 Taninges

Praz-de-Lys Sommand Tourisme – 62, Rue de la Poste, 74440 Taninges (04 50 34 25 05) et 941, Route de la Montagne, 74400 Mieussy (04 50 43 02 72)

Maison du patrimoine – 9, Rue des Arcades, 74440 Taninges (04 50 89 46 21)

• Patrimoine religieux

En matière de patrimoine bâti, Praz-de-Lys Sommand affiche bien davantage de spécimens remarquables. Dont l’incontournable Chartreuse de Mélan, évidemment, et ses 700 ans d’histoire. Ancienne nécropole princière fondée en 1285 par Béatrice de Faucigny, le lieu servit de couvent pour les moniales chartreuses jusqu’à la Révolution française, avant d’accueillir diverses congrégations puis d’être transformé en orphelinat après la Première Guerre mondiale. En 1967, un dramatique incendie tua 18 pensionnaires et détruisit des bâtiments datant du Moyen Âge. On visite aujourd’hui l’église gothique consacrée en 1290 et les deux chapelles, d’époque proche. Le cloître gothique tardif opère comme le clou du spectacle dans ces lieux qui accueillent aujourd’hui des expositions culturelles consacrées notamment à l’art sacré.

À l’extérieur, le parc des sculptures monumentales fait basculer plusieurs siècles plus tard en présentant quelques tendances d’expression contemporaine. Dans la continuité, le parcours d’art contemporain du Giffre alliant art et nature serpente au bord de la rivière entre Taninges et Morillon. À Mieussy, on visitera aussi l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, avec son portail de style gothique flamboyant et ses chapelles fondées par les familles bourgeoises du village. Sans oublier la chapelle de Flérier du xive siècle, à Taninges, également classée aux monuments historiques.

Chartreuse de Mélan – Avenue Melan, 74440 Taninges (04 50 33 23 73)

• Randonner au grand air

Au-dessus des bourgs, les plateaux de Sommand et de Praz-de-Lys, qui, ensemble, accueillent les skieurs l’hiver, invitent à la randonnée à 1 500 mètres d’altitude.

Posée sur un plateau faisant face au mont Blanc, Praz-de-Lys est une authentique station familiale, idéale pour partir à l’assaut de la nature environnante, avec de nombreux sentiers de randonnée qui démarrent d’ici. Une grande bouffée d’air en pleine nature. À travers les alpages, on gagne par exemple le lac glaciaire de Roy. C’est une balade familiale incontournable et le meilleur moyen d’apercevoir des marmottes face au mont Blanc, pour un pique-nique inoubliable. Le tout en seulement une demi-heure depuis le télésiège de la pointe du Haut-Fleury, avec en prime un superbe panorama durant la montée. Côté Sommand, on profite aussi d’un plateau sauvage en faisant la randonnée du parapente, par exemple. Parfait pour partir à la découverte de la tourbière de Sommand, la plus riche des Alpes françaises dont l’intérêt écologique et la richesse florale ont été reconnus par les botanistes. Les pins, l’air pur, les enfants qui gambadent… Bref, le vent de la liberté. Surtout lorsqu’au détour d’une balade du côté de la Charmette ou de Chalet Blanc on croise les chamois qui ont fait de ces lieux leur territoire. Il faudra être patient et observateur pour voir ces animaux furtifs. Encore plus timides, les mouflons, qui ont fait de la montagne d’Uble leur repaire, ne seront pas aisés à croiser non plus. Il faudra peut-être faire appel à un accompagnateur, l’un de ces spécialistes parfaits connaisseurs des moindres recoins de la montagne, pour s’aventurer vers les sentiers les plus propices.

• À l’assaut du col de la Ramaz

Pour abattre davantage de distance, on montera en selle. Plusieurs itinéraires de VTT permettent de sillonner les plateaux au guidon de montures louées chez des spécialistes locaux. Avec une belle palette de niveaux, on part ainsi à la découverte de Flérier et de sa chapelle depuis Taninges pour 4,6 kilomètres très faciles, ou encore de la Chartreuse de Mélan, avec la boucle de Marcelly (12 kilomètres). Les experts préfèreront avaler le dénivelé des boucles d’Anglay (18 kilomètres, 800 m D+) et Messy-Jourdy (9 kilomètres, 400 m D+), jamais loin du Giffre. Afin d’en profiter en famille, de nombreux loueurs proposent des vélos à assistance électrique, qui permettront même aux moins sportifs de passer à peu près partout. Ceux qui préfèrent le revêtement lisse de l’asphalte partiront quant à eux à l’assaut du col de la Ramaz, pour une quinzaine de kilomètres d’ascension à 6 % de pente moyenne. Depuis Mieussy, elle conduit le cycliste acharné à

1 619 mètres d’altitude après presque 1 000 mètres de dénivelé positif. Mais la récompense vaut le coup. Là-haut, on jouit d’un panorama exceptionnel sur le mont Blanc, qui invite évidemment à la pause déjeuner. Un circuit de 67 kilomètres fait une boucle qui passe par Cluses, avec un échauffement par le col de Châtillon. Moins sportif, le parcours de la voie verte “Au fil du Giffre” permet de se promener le long de la rivière sur un sentier ombragé, à la fraîcheur de l’eau. Avec son dénivelé très faible et sa largeur, elle est adaptée aux débutants. Et permet de relier le Lac de Flérier, la Chartreuse de Mélan, les bases de loisirs de Morillon et Samoëns. Avec en prime quelques panoramas exceptionnels sur les montagnes du Giffre.

• Voler vers le mont Blanc

À Praz-de-Lys Sommand, le toit de l’Europe est omniprésent. Une véritable toile de fond qui transperce tous les panoramas que donnent à voir les plateaux. Et c’est évidemment depuis les cieux qu’on en profite le mieux. Nombreux sont ceux qui font “le grand vol” chaque année en s’essayant au parapente. Il faut dire que c’est plus qu’un passe-temps ici, presque une institution. C’est sur le site historique de Mieussy-Pertuiset que l’on prend son envol entre Léman et mont Blanc, encadré par des professionnels. Pour des sensations inoubliables à la clé. Les mêmes que celles ressenties par les premiers parapentistes qui se sont élancés de cette montagne surplombant Mieussy il y a 40 ans.

• Course d’escargots

Moins inquiétants mais tout aussi surprenants, les escargots ont trouvé leur paradis dans la vallée. À Mieussy, l’escargotière d’Arno invite à la découverte de ces gastéropodes que le producteur élève… pour les manger évidemment. Et pendant que les parents se délectent de quelques escargots fermiers de premier choix, les enfants en apprendront davantage sur ces drôles d’animaux peu pressés. Ils auront même l’occasion d’assister à une course entre ces derniers. Il faut avoir du temps !

L’escargotière d’Arno – “Sous Châtel”, 74440 Mieussy (06 03 07 80 11)

• Faune nocturne

Outre les marmottes que l’on croise en pleine randonnée, la faune locale comprend des spécimens encore plus discrets. Mystérieux même. Vecteur Montagne propose une expérience immersive pour profiter du crépuscule en forêt et écouter les arbres bruisser des cris de ces espèces qui ont fait de l’obscurité leur terrain de jeu…

Vecteur Montagne (06 03 52 36 64)

• Lait d’alpage

Réduire les spécialités culinaires locales aux gastéropodes, si délicieux soient-ils, serait quelque peu sommaire. On s’en rendra d’ailleurs rapidement compte à force de croiser ces chalets d’alpage où, la traite à peine effectuée, on pourrait avoir la chance de déguster le lait encore chaud du pis de la vache. La fruitière des Haut-Fleury, à Mieussy, valorise la production laitière locale… en fromage. Et il n’y a pas de saison pour déguster les délicieuses tommes de Savoie (IGP) ou même le Reblochon (AOP), qui ne se mange pas qu’en tartiflette, non. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les produits de salaisons et charcuteries locales, sans oublier les confitures, le miel, les confiseries et chocolats, mais aussi les vins dont regorge le terroir savoyard. Pour mieux comprendre l’élaboration des stars des fromages locaux, on partira à la découverte de leurs secrets à la maison du goût Croq’Alp de Mieussy. Un parcours, ponctué de dégustations, sur les traces de la fée Lactasia pour comprendre les savoir-faire de l’agriculture locale.

Croq’ALP – Site de l’écomusée PAYSALP, Fruitière des Hauts-Fleury, 2, Route de l’Étroit-Dente, 74440 Mieussy (04 50 36 89 18)

Fruitière des Hauts-Fleury – 2, Route de l’Étroit-Dente, 74440 Mieussy (04 50 43 17 14)

• Une appli pour les traileurs, mais pas seulement…

Comme dans tout le chaînon alpin, la pratique du trail séduit de plus en plus d’adeptes à Praz-de-Lys Sommand. Avec 11 itinéraires, les férus de course ont en effet de quoi faire ici. Une application a même été créée pour accompagner leurs performances. Lorsqu’elle est lancée, le Smartphone du coureur interagit avec des bornes afin de suivre son parcours dans le cadre des Défis Trail. La nouvelle application “Praz-de-Lys-Sommand Grandeur Nature”, c’est son nom, pourrait donc ringardiser les boussoles et courses d’orientation d’antan. Elle présente également des itinéraires rando, cyclo, VTT, escalade, pêche, canyoning, équitation et autres activités de pleine nature.

INFOS PRATIQUES

Où se restaurer

• L’Accueil Savoyard, 74440 Mieussy, 04 50 43 01 90

• La Crémaillère, 74440 Taninges, 09 83 23 23 58

• Le goûter à la ferme de l’alpage de Brésy à proximité du lac de Roy. Sur réservation au 06 72 36 00 25

Où dormir

• Gîte de groupe Les Paddocks du Mont Blanc, centre équestre et gîte de groupe (23 personnes max.) sur les hauteurs de Mieussy (04 50 94 35 91/06 10 41 28 48)

• Le gîte du Presbytère accueille jusqu’à 18 personnes au cœur du village de Mieussy . Tarifs entre 20 € et 22,20 €/personne/nuit (04 50 43 02 72)

• Chambre d’hôtes (écologique) Le Chalet aux 3 biches, à Mieussy (06 74 53 11 87/04 50 31 83 29)

• Chambre d’hôtes Hamac O Pic – 730, Route des Bois-Dessous, 74300 Châtillon-sur-Cluses (04 50 54 20 06) – www.hamacopic.com

• Gîtes Balnéo-Les Amaryllis – 62, Chemin du Cheval-Blanc, 74440 Taninges (06 42 85 47 75)

• Gîte Balnéo-Cœur des Alpes – 522, Route de Champfleury, 74440 Taninges (06 42 85 47 75)

www.prazdelys-sommand.com/hebergement-collectif

À faire

• Nordic Walking/marche nordique : initiation à cette technique de marche active où l’on se propulse à l’aide de bâtons. Mercredi 12 août à 14 h 30 à Sommand

• Barefooting/marche pieds nus au pays des tourbières - Mercredi 15 juillet à 14 h 30 à Sommand

• Après-midi “Zen Attitude” : un cours sur différentes techniques de marche et de respiration Mercredi 19 août à 14 h 30 au Praz-de-Lys

Sortir :

• Visites guidées de la Chartreuse de Mélan. Du 8 juillet au 22 août les mercredis à 17 heures

• Spectacle familial Dessine-moi une chanson 28 juillet

• Concert Sharewood - 30 juillet

• Spectacle familial Monique et Marie-Thérèse 6 août

• Adopte Un Col ! La Ramaz réservée aux cyclos. 9 août

• Spectacle familial À en perde la boule – 13 août

• FestiGrat’s - Musiques actuelles en plein air – 24 juillet - 7-14-21 août

Infos

Praz-de-Lys Sommand Tourisme 04 50 34 25 05

www.prazdelys-sommand.com

