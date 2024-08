Haute-Savoie : du porte-à-porte pour sensibiliser au compostage 

Cet été, certaines agglomérations comme le Grand Annecy et le Grand Lac, en Haute-Savoie, ont missionné des volontaires pour sensibiliser les habitants au compostage.

Trier ses épluchures de légumes, coquilles d’œuf ou encore son marc de café n’est peut-être pas une habitude pour tous. Alors afin de sensibiliser ses habitants, des agglomérations de Haute-Savoie comme le Grand Annecy ou le Grand Lac ont recruté des volontaires pour faire du porte-à-porte, seaux et sacs de compost à la main tout l’été.

Objectif : inciter les habitants et répondre aux questions des plus réfractaires. Des seaux sont également distribués à cette occasion. Chez nos confrères de France Bleu Déborah Vigné, responsable de la gestion de proximité des biodéchets au Grand Annecy assure, que le nombre de seaux distribués augmente. "On a comme objectif de créer 50 à 100 sites par an, jusqu'à ce que tous les habitants de l'agglomération aient accès à une solution de compostage." Au Grand Annecy, 277 sites de compostage ont déjà été installés, dont 33 en 2024.