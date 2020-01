Guillaume Gomez, chef de l'Elysée : "le travail de Bocuse pas reconnu"

Le chef des cuisines de l'Elysée, le Meilleur Ouvrier de France Guillaume Gomez, réagit ce matin sur son compte Twitter à la perte de la troisième étoile du restaurant Paul Bocuse.

235 100 abonnés. Le tweet de Guillaume Gomez, MOF 2004 et chef au Palais de l'Elysée (1997) au service des présidents de la République, remue les casseroles. Celui qui assure la "permanence de la France", dixit Nicolas Sarkozy, lors de quitter ses fonctions, a rendu hommage à L'Auberge du-Oont-de-Collonges, le vaisseau amiral de paul Bocuse.

"Que de souvenirs dans cette belle maison. ce soir, c'ets la gastronomie française, un pan de notre culture, de notre histoire, de nos vies de chefs qui accompagnent la peine des équipes de cette grande famille de Collonges-au-Mont-d'Or. Tout le travail mené depuis des mois, pur être le plus rigoureusement en accord avec l'excellence n'aura pas été reconnu. Je pense çà mon ami Vincent Le Roux, à mes copains Meilleurs Ouvriers de France François Pipala, Christophe Muller, Gilles Reinhardt et Olivier Couvin ainsi qu'aux équipes de salle, de pâtisserie et de cuisine qu'o n'ont pas démérité, à aucun moment pour satisfaire aux mieux de toutes celles et ceux qui passent les portes de ce temple de la cuisine française, des bons produits et de notre art de vivre. je sais que vous continuerez de briller au premier plan de la gastronomie mondiale, comme vous le faites depuis 55 ans..."