Suite à un mouvement social local, les trains seront perturbés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes le 11 décembre. Quelles seront les lignes touchées à Lyon ?

Les trains en région Auvergne-Rhône-Alpes seront impactés par un mouvement social local et la circulation pourra être perturbée sur certains axes. Ainsi, à cause de cette grève, depuis et vers Lyon :