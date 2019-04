Grève scolaire pour le climat : une manifestation à Lyon ce vendredi

Le cortège des lycéens et collégiens pour le climat à Lyon. ET/Lyon Capitale

Youth for climate, les jeunes pour le climat, se mobilisent à nouveau ce vendredi 12 avril. Une grève scolaire pour le climat est prévue à Lyon.

Après le rassemblement du 15 mars qui avait réuni plus de 12 000 jeunes pour le climat à Lyon, une nouvelle manifestation des lycéens et étudiants est prévue ce vendredi 12 avril, veille des vacances scolaires. Le cortège se réunira à 14 heures devant l'hôtel de ville de Lyon sous le mot d'ordre "Écologie ou profit : les jeunes ont choisi". Les participants sont invités à venir avec un brassard vert. Sur la page Facebook, 190 personnes disent participer, 1 100 intéressées. La précédente manifestation avait peu rassemblé sur les réseaux sociaux avant l'événement, pour finir par réunir plus de 12 000 personnes. En sera-t-il de même ce vendredi 12 avril ?