Grève pour le climat : 12 000 manifestants collégiens et lycéens à Lyon

12 000 collégiens et lycéens accompagnés de militants écologistes manifestent à Lyon ce vendredi selon la préfecture.

Selon la préfecture de Lyon, 12 000 manifestants participent à Lyon à la manifestation Grève pour le climat, lancée à Lyon et partout dans le monde par les collégiens et lycéens. Alors que le cortège avance actuellement en direction de la Part-Dieu et du siège du Grand Lyon. Sur les pas de Greta Thunberg, l’icône suédoise de 16 ans de la lutte des jeunes contre le réchauffement climatique, les jeunes ont donc bien répondu à l’appel de 25 associations de Lyon. Parmi celles-là on retrouve Greenpeace Lyon, Pacte Finance Climat, Lyon Climat, Oxfam, La Ville à Vélo…