Grève : le trajet Lyon Paris moins cher en avion qu'en bus

C'est l'une des conséquences de la grève qui touche actuellement la SNCF, le prix des trajets entre Lyon et Paris flambe et dépasse parfois celui du trajet en avion.

Jusqu'à 120 euros pour faire le trajet Lyon Paris en bus : c'est l'une des conséquences du mouvement de grève à la SNCF. Depuis plusieurs semaines, les tarifs des liaisons bus ont vu leurs tarifs grimper en flèche.

À l'approche des départs en vacances, le prix d'appel de 9 euros qui orne les publicités a disparu, remplacé par le maximum pratiqué sur la ligne : 120 euros. Les opérateurs de bus ne s'en sont jamais cachés, ils adaptent leur tarif à l'offre et la demande. Pour ceux qui anticipent, il est toujours possible de trouver des billets à 25 euros entre Noël et jour de l'an, mais ils fondent comme neige au soleil.

115 euros pour un Lyon / Paris en avion

Dans ce contexte, il est paradoxalement parfois moins cher d'effectuer la liaison Lyon / Paris en avion, avec des billets à partir de 115 euros. On pourra toujours arguer qu'il faudra ajouter des frais de liaison vers l'aéroport, mais certains pourraient bien faire l'arbitrage pour des questions de temps. Ainsi, quand il faut 5h20 en bus pour faire Lyon / Paris, un vol ne prend qu'une heure (même en ajoutant les contraintes classiques de ce type de liaison, elle reste plus rapide). Heureusement, pour la planète et son bilan carbone de l'année, il est toujours possible de se tourner vers le covoiturage avec un trajet autour de 5 heures à partir de 32 euros. C'est bien ce mode de transport qui devrait rencontrer un vif succès durant les fêtes.