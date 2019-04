Grève des éboueurs à Lyon : les négociations n'ont rien donné

La grève des éboueurs de la société Pizzorno à Lyon ne semble pas près de se terminer. Les négociations n'ont rien donné mercredi. Un rassemblement est prévu ce jeudi.

Le ramassage des ordures va être une nouvelle fois perturbé ce 3e, 6e et 8e arrondissement de Lyon, mais aussi à Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin. Les éboueurs de la société Pizzorno sont toujours en grève et les négociations qui étaient prévues au niveau local comme national n'ont rien donné ce mercredi.

Les salariés se sont une nouvelle fois mobilisés et positionnés ce jeudi matin devant le dépôt de Pizzorno à Vénissieux. Un rassemblement est prévu ce soir à 17 heures devant l'hôtel de métropole de Lyon pour en appeler aux élus face à un conflit social qui semble ne pas avoir d'issue rapide possible.