Grève dans la distribution : où trouver Lyon Capitale de mai 2020 ?

La distribution de presse est en grève depuis plusieurs jours. Néanmoins, grâce à la mobilisation de nos équipes et partenaires, Lyon Capitale de mai 2020 est déjà disponible dans plus de 100 points de vente. Découvrez la liste des endroits où vous pourrez trouver le dernier magazine.

Depuis le début de semaine, la distribution de certains journaux est à l'arrêt à Lyon, en raison d'une grève de la distribution de presse. Ce mouvement fait suite à un possible plan de liquidation des structures locales de Presstalis. Cette dernière, principale messagerie de presse en France avait déposé le bilan fin avril. La question de la disparition de la Société d'Agences et Diffusion à l'échelle locale est aujourd'hui au coeur des enjeux et de la grève à Lyon.

Ainsi, Lyon Capitale de mai 2020 ne pourra pas être distribué dans tous les points de vente habituels ce vendredi. Néanmoins, plus d'une centaine de lieux ont reçu notre dernier magazine grâce à la mobilisation de nos équipes et partenaires.

Vous pourrez ainsi retrouver Lyon Capitale dans les lieux suivants.