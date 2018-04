Grève aérienne : quelques perturbations à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Le service de la navigation aérienne (SNA) est en grève ce samedi, pour demander une hausse de 6 % des grilles salariales. A Lyon, les perturbations sont circonscrites à quelques vols.

« Des perturbations et retards sont possibles ». La communication des aéroports de Lyon est laconique. Pour en savoir davantage sur les perturbations attendues ce samedi à Lyon Saint-Exupéry, les usagers sont invités à se renseigner sur l’application mobile de l’aéroport. A Lyon, la mobilisation semble moins forte qu’ailleurs, avec 89 % des vols assurés. Les annulations concernent, quatre vols à l’arrivée et trois au départ. Cette journée de mobilisation coïncide avec le début des vacances scolaires, dans l’académie de Lyon, mais aussi de Clermont-Ferrand, Grenoble, Dijon, Besançon, Limoges, Poitiers et Bordeaux.

Au niveau national, Air France a annoncé que 70 % de ses avions voleront. Dans le détail, 75 % des vols long-courriers au départ de Paris, 65 % des moyen-courriers depuis et vers Roissy et 70 % des court-courriers à Orly et en région seront maintenus par la compagnie. La mobilisation serait plus importante que ne le laisse entendre ces chiffres, qui incluent les vols affrétés auprès d’autres compagnies soulignent les syndicats. Chez les pilotes, on compte 34 % de grévistes, 26,2 % chez les personnels navigants et 18,7 % pour les personnels au sol.

Comme les précédents, ce 5e jour de mobilisation en 2018 a vocation à faire entendre les demandes des employés sur les salaires. Ils demandent une hausse des grilles salariales de 6 %.