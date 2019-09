Grève à la RATP à Paris, qu'en est-il chez TCL Lyon ?

Alors qu'un important mouvement de grève paralyse le trafic RATP à Paris, pourquoi aucune mobilisation n'a été organisée à Lyon sur le réseau TCL ?

À Paris, les agents de la RATP sont en grève et les déplacements en transports en commun sont particulièrement difficiles dans la capitale ce vendredi 13 septembre. 10 lignes de métro sur 16 sont fermées. La RATP invite les Parisiens à limiter leur déplacement et on recense 90 % de grévistes parmi le personnel roulant. Les agents se mobilisent contre la réforme des retraites et pour défendre leur régime spécial qui permet de partir plus tôt. En effet, un conducteur de métro parisien peut partir à la retraite dès 52 ans, sous condition. La RATP étant une régie, il s'agit d'un établissement public. Or dans son rapport sur la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye soulignait ainsi "une injustice flagrante", entre les salariés du public et du privé, avec pour les mêmes types de postes des disparités importantes dans l'âge de départ à la retraite.

À Lyon, aucune mobilisation n'a été prévue pour la simple et bonne raison que le réseau TCL est géré par l'établissement privé, Keolis, dans le cadre d'une délégation de service public. Ainsi, c'est le régime général des retraites qui s'appliquent et les conducteurs du métro partent à la retraite à 62 ans.