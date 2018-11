Grenoble : une vingtaine de voitures incendiées en une nuit

Dans la nuit de vendredi à samedi, pas moins de vingt-quatre voitures ont été incendiées à Grenoble.

Il aura fallu mobiliser vingt-cinq pompiers pour venir à bout des incendies. Entre 6h et 9h du matin, les soldats du feu sont intervenus sur onze voitures en flammes. En tout, vingt-quatre voitures ont été saccagées par le feu. Il s’agit des faits de deux hommes, âgés de 27 et 28 ans, connus des services de police. Les deux individus, en état d’ébriété, ont sévi dans quatre quartiers différents : Tessière, Bruyère, Villeneuve et Malherbe, où ils ont été interpellés par les forces de l’ordre. Pris en chasse alors qu’ils tentaient de fuir, les deux hommes, à bord d’un Renault Clio ont percuté un trottoir avant de s’arrêter : l’un d’eux a été pris d’un malaise.

Ironie de la situation, il a d’abord été pris en charge par les pompiers, qui au vu de son état, l’ont remis à la police pour un transfert en garde à vue. Encore trop saouls pour être soumis à un interrogatoire, les deux hommes n’ont été entendus qu’en fin de journée par la police.