Grave accident sur le périphérique lyonnais

La circulation est perturbée sur le périphérique Laurent Bonnevay, à l'est de l'agglomération, ce dimanche après-midi, à cause d'un accident survenu au niveau de la route de Genas.

Un accident important s'est produit sur le périphérique Laurent Bonnevay, ce dimanche 16 décembre en début d'après-midi. Le trafic est fortement impacté, selon Onlymoov. Une seule voie reste ouverte à la circulation, indique Le Progrès, qui rapporte l'information. Les pompiers interviennent actuellement sur place. L'accident s'est produit à l'est de l'agglomération sur le périphérique, entre Lyon et Bron, au niveau de la sortie de la route de Genas. La prudence est de mise dans le secteur, alors que les embouteillages pourraient se répercuter plus en amont.