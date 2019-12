Grand Lyon : 4 députés LREM sur 12 soutiennent Gérard Collomb

Blandine Brocard, Anissa Khedher, Jean-Luc Fugit et Cyrille Isaac-Sibille ont officiellement annoncé leur soutien à Gérard Collomb pour les élections métropolitaines de 2020. Le maire de Lyon répond ainsi à David Kimelfeld, lui aussi soutenu par quatre députés LREM. Un parti de plus en plus divisé localement.

Dans la drôle de campagne actuelle à Lyon et dans la métropole, chacun affiche fièrement la liste de ses soutiens. Dans un communiqué, quatre députés LREM-MoDem de la métropole de Lyon ont apporté leur soutien officiel à Gérard Collomb. Il s'agit de Blandine Brocard (LaREM 5e circonscription), Anissa Khedher (LaREM 7e circonscription), Jean-Luc Fugit (LaREM 11e circonscription), Cyrille Isaac-Sibille (MoDem 12e circonscription).

“Notre mouvement a choisi un homme politique qui a su créer une collectivité efficace, pragmatique, unique en France,qui dispose de tous les moyens techniques, financiers et humains pour répondre aux enjeux et aux défis de notre territoire pour les 20 ans qui viennent”, ont-ils déclaré.

Cette annonce aggrave un peu plus la partition du parti La République en Marche localement. Sur les douze députés de la majorité présidentielle dans le département, quatre (Anne Brungera, Thomas Rudigoz, Hubert Julien-Laferrière et Jean-Louis Touraine) et quatre soutiennent désormais le maire de Lyon. Trois autres - Yves Blein, Danièle Cazarian, Thomas Gassiloud - n'ont pas encore pris de position officielle. Quant à Bruno Bonnell, il a plutôt porté récemment la voix de l'apaisement entre les deux camps.