Grand Lyon : 300 policiers supplémentaires d'ici trois ans

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est engagé ce mardi auprès de plusieurs élus lyonnais d'augmenter les effectifs de police de la Métropole de Lyon.

Lors d'une réunion organisée ce mardi au ministère de l'Interieur, le maire de Lyon et le président de la Métropole accompagnés de parlementaires lyonnais ont rencontré le ministre Gérald Darmanin pour renouveler leur demande d'obtenir des effectifs de police supplémentaire. Lors de cette rencontre, ce dernier aurait indiqué vouloir renforcer de 300 le nombre de policiers présents sur la métropole et ce à hauteur de 100 policiers par an pendant trois ans.

Par ailleurs, le ministre a proposé la mise en place d’un contrat territorial entre l’État et les collectivités visant à améliorer l’attractivité de la profession, une expérimentation de 3 ans pour accorder de nouveaux pouvoirs aux polices municipales et enfin a annoncé la création prochaine d’un troisième quartier de reconquête républicaine (QRR).

Des demandes de dispositif de lecture de plaques et l'expérimentation de radars sonores ont aussi été formulées.