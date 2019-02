Grand Lyon : 30 000 emplois créés en 2018

Selon David Kimelfeld, 30000 emplois ont été créés à Lyon en 2018 et 120 entreprises se sont implantées dans l'agglomération, dont la moitié en provenance de l'étranger.

Questionné ce matin sur France info sur l'attractivité économique de la métropole de Lyon, David Kimelfeld s'est félicité du dynamisme du territoire dont il est le président. En tout, “30 000 emplois” ont été créés l'an passé, a-t-il assuré. Il n'a pas précisé s'il s'agissait d'emplois nets ou s'il fallait retrancher les emplois détruits.

Celui qui est aussi maire du 4e arrondissement a par ailleurs indiqué que “120 entreprises” se sont implantées dans la métropole de Lyon l'an passé et que le taux de chômage oscillait “entre 7 % et 8 %”. “La moitié de ces entreprises viennent de l'étranger, et parmi cette moitié, 50 % viennent d'Europe et 50 % de plus loin, du grand export comme on dit. En tout, ces implantations vont créer 3000 emplois”, a-t-il ajouté.

Le président du Grand Lyon a enfin mis en avant la solidité du tissu industriel local et notamment de celui de la chimie. “Ce secteur a beaucoup muté. C'est devenu aujourd'hui une chimie environnementale pour accélérer la transition écologique avec de nouveaux matériaux et processus industriels beaucoup moins polluants”, a-t-il conclu.