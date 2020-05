Grand Lyon : 22 000 euros pour les épiceries sociales et solidaires

La métropole de Lyon a décidé de financer une opération de mise en relation et de livraison entre producteurs locaux et les épiceries sociales et solidaires de l'agglomération.

La métropole de Lyon a annoncé ce lundi une aide pour les épiceries sociales et solidaires à hauteur de 22 186 euros. Neufs établissements vont bénéficier de cette somme qui a permis la mise en place la mise en relation de ces épiceries avec des producteurs locaux.

“Les épiceries sociales et solidaires qui ont dû faire face à la réduction brutale d’activité de la banque alimentaire, leur principale source d’approvisionnement en produits frais. Dans ce contexte de crise, le GESRA (Groupement des Épiceries Sociales et Solidaires Rhône-Alpes Auvergne) a proposé de mettre en relation l’offre de produits frais provenant de producteurs locaux et la demande de ces produits dans les épiceries sociales et solidaires de la Métropole. Face à la problématique du prix d’achat de ces produits – ils ne peuvent être vendus à prix coûtant aux bénéficiaires des épiceries sociales et solidaires - la Métropole de Lyon a décidé de financer entièrement cette opération menée par le GESRA durant les 2 mois de confinement, cette opération bénéficiant à la fois aux producteurs de l’aire d’alimentation de la Métropole, et aux publics en situation de précarité alimentaire de la Métropole”, a expliqué le Grand Lyon dans un communiqué.

Ainsi, les produits de 12 producteurs du Rhône ont pu être livrés sur la plateforme du GESRA à Décines, qui s’est ensuite chargé de préparer les commandes et de les distribuer dans 9 épiceries sociales et solidaires de la métropole. La dernière livraison de ce type se déroulera ce mardi matin.