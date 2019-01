Gilets jaunes : un acte XII entre Lyon et Valence ce 2 février

Partir à Valence ou rester à Lyon ? Entre les deux, le coeur des gilets jaunes balance. En marge de la traditionnelle manifestation lyonnaise de samedi, un mouvement régional se prépare dans la Drôme.

Ils se sont donné rendez-vous ce samedi 2 février, vers 11 heures, dans Lyon. Leur objectif ? Rejoindre Valence et le cortège régional de gilets jaunes qui partira, à 13 heures, de Valence Sud. Selon la préfecture de la Drôme, entre 6000 et 10 000 personnes sont attendues. Dont certains Lyonnais qui l’ont évoqué lors de l’assemblée générale de lundi. Pour faire face à cet événement qui pourrait être d’envergure, la municipalité s’organise. “La Ville de Valence est en train de prendre des mesures de précaution en retirant un maximum de mobilier urbain. A titre individuel, nous vous remercions de prendre les mesures suivantes dès vendredi soir : ne laissez pas vos containers à poubelle dans la rue, rentrez tout mobilier accessible depuis la rue (pots de fleurs, éléments de jardin, terrasse…), anticipez vos déplacements et mettez votre véhicule (2 roues, voiture…) à l’abri.” Ce message a été publié sur Facebook par le maire, Nicolas Daragon.

On y trouve également deux documents d’information émanant de la préfecture. Ils devraient être distribués dans les commerces et aux habitants dans la journée.

Le rallye Monte Carlo historique déplacé au stade Pompidou

Toujours par précaution, plusieurs mesures ont déjà été annoncées. “Des péages autoroutiers seront probablement fermés, les transports en commun ne fonctionneront pas, de nombreux événements ou activités (dont les marchés) sont annulés. Une grande partie des commerces sera fermée et le rallye Monte Carlo historique a été déplacé au stade Pompidou”.

Sur Facebook, l’événement compte à ce jour environ 800 participants et 5000 intéressés. Le parcours annoncé est le suivant : départ du rond-point “jaune” de l'autoroute A7, avenue Victor Hugo, boulevard Général-de-Gaulle, avenue Félix Faure, avenue Sadi-Carnot, rue Bassin, arrêt au centre des impôts, avenue de Romans. Puis, au rond point boulevard John-F.-Kennedy, boulevard Winston-Churchill, boulevard Franklin-Roosevelt, boulevard Pierre-Tezier, route national et voie rapide.

La semaine dernière, près d’un milliers de personnes étaient rassemblées à Valence. Reste à savoir si cette nouvelle action du 2 février sera véritablement suivie par d’autres gilets jaunes que des Valentinois.