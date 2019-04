Gilets jaunes : tout savoir sur l’interdiction de manifester à Lyon

La préfecture du Rhône a décidé d’interdire ce samedi les manifestations sur un périmètre élargi autour de la rue de la République. Dans un tweet, le préfet a rappelé que tout contrevenant s’exposait à 135€ d’amende.

Déjà prononcée le week-end dernier, l’interdiction de manifester dans l’hyper centre lyonnais a été réitérée par la préfecture du Rhône pour ce samedi après-midi. De 12h à 20h, les manifestations seront donc interdites dans un secteur établi autour de la rue de la République. Plus précisément, les rues interdites sont les suivantes :

Rue de la République

Place de la République

Rue Joseph Serlin

Rue Paul Chenavard

Rue de Brest

Rue Émile Zola

Rue Colonel Chambonnet

L’accès au périmètre interdit ne sera pas restreint, mais des policiers pourront contrôler les personnes présentes sur ces zones et verbaliser les contrevenants, qui risquent une contravention de 135€. Cette mesure d’interdiction vise, selon la Préfecture, à empêcher tout débordement sur l’hyper centre de Lyon. Les services du préfet Pascal Mailhos indiquaient par ailleurs à nos confères de France 3 que "Depuis plusieurs semaines, les manifestations dites des « Gilets Jaunes » perturbent tous les samedi le centre-ville de Lyon et génèrent des atteintes répétées aux personnes et aux biens, qui se concentrent notamment sur les commerces et le mobilier urbain."