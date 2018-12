Gilets jaunes : quelles manifestations prévues à Lyon le 15 décembre ?

Cinquième samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes dans un contexte marqué par l'attaque de Strasbourg. Quelles sont les actions et manifestations prévues à Lyon ce samedi 15 décembre ?

À Lyon, des Gilets jaunes ont souhaité maintenir l'Acte V après une semaine marquée par plusieurs faits. Lundi, les annonces d'Emmanuel Macron n'ont pas convaincu certains qui avaient appelé à continuer l'action et les manifestations pour le samedi 15 décembre.

L'attaque de Strasbourg qui a fait trois morts mardi 11 décembre a entrainé de nouvelles scissions au sein des groupes de Gilets jaunes en ligne, avec ceux qui estiment qu'il est nécessaire de faire une pause, et ceux qui souhaitent maintenir des actions. Sur les pages Facebook, ceux qui ne voient dans l'attaque de Strasbourg que complot sont régulièrement remis en place par d'autres, tandis qu'apparaissent de plus en plus des citoyens excédés par le mouvement qui n'hésitent plus à appeler à son arrêt directement dans des messages postés dans les groupes. Dès lors, l'ampleur de la mobilisation à Lyon pour ce 15 décembre reste une grande inconnue. En parallèle, aucune demande d'autorisation de manifestation n'a été déposée en préfecture. Dans ce contexte, deux rassemblements à Lyon se distinguent pour la journée de samedi : un place Bellecour à partir de 14 heures et un devant le palais de Justice de Lyon à 11 heures.

Le rassemblement de Lyon Bellecour a été lancé sur Facebook dès le week-end dernier, plus de 1 400 personnes ont dit y participer sur la page dédiée. L'administrateur de la page prévoit une marche vers l'hôtel de ville.

Celui devant le palais de Justice des 24 colonnes a été annoncé à la presse via un communiqué sans signature, aux propos plus structurés et reprenant la rhétorique classique des syndicats et partis politiques, sans que l'on sache quels groupes ou personnes l'ont écrit. Il appelle à la convergence des "lycéen.ne.s, étudiant.e.s, chômeuses et chômeurs, personnel hospitalier, cheminot.e.s, pompiers, retraité.e.s, personnes handicapées, postier.e.s, etc...", mais aussi des gilets jaunes et gilets verts, ceux qui ont participé aux marches pour le climat. Selon ce communiqué, le mot d'ordre est : "la demande d’une véritable justice sociale, fiscale et une réelle transition écologique".