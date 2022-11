Gerland : une pétition pour un accès plus sûr à la Plaine des jeux

A Lyon 7e, parents et riverains interpellent la Ville sur l'état de la Plaine des jeux de Gerland. Ils lancent une pétition en dénonçant une aire de loisirs changée en repère de proxénètes.

"On ne peut stationner ailleurs qu’au milieu des camionnettes car les accès à un parking sont fermés". Sur son compte Twitter, le journaliste et spécialiste de rugby Julien Plazanet dénonce les conditions d'accès à la Plaine de Gerland, fréquentée par "des prostituées, des proxénètes et des trafiquants de drogue". Aujourd'hui longée de camionnettes de prostitution, l'aire de loisirs fait l'objet de nombreuses plaintes de riverains, parents et associations, réunies dans une pétition qui regroupe à ce jour plus de 2 700 signatures. Dès que la pétition aura atteint les 5000 signatures, elle sera adressée à la municipalité.

"Nous demandons au maire de Lyon, ainsi qu'au préfet du Rhône, d’agir rapidement en mettant fin à cette situation pour la protection et la sécurité de nos enfants", précisent les signataires. Préservatifs usagés, seringues souillées, bouteilles d'alcool...Des conditions d'accès "lamentables" sont dénoncées. Sur ce sujet, Julien Plazanet interpelle donc la Ville et plus précisément Julie Nublat-Faure, adjointe au Sport, à la Vie associative et à l'Education populaire : "prenez les bonnes décisions et faites en sorte que nos enfants puissent faire du sport dans des conditions décentes".

Les associations de la Plaine des jeux, les parents et les riverains ont effectué de nombreuses démarches, notamment auprès des élus locaux de la mairie du 7ème arrondissement. Les signataires de la pétition expliquent "qu'en réponse, le conseil municipal propose la construction d'un brise-vue végétalisé. Une opération qui coûterait jusqu'à à 500 000 €, selon Lyon Mag et Le Progrès".