Gérard Collomb a présenté sa démission lundi 1er octobre à Emmanuel Macron qui l'a refusée. Interrogé par Le Figaro, le ministère de l'Intérieur affirme maintenir sa proposition.

Certains n'y voyaient qu'un coup de communication pour mettre en avant la confiance que lui porte Emmanuel Macron. Lundi soir, Gérard Collomb avait présenté sa démission au président qui l'a refusée. Interrogé par Le Figaro dans une interview publiée ce mardi, Gérard Collomb maintient sa proposition de démission : "J'ai mis en place beaucoup de choses à Beauvau. Mais aujourd'hui, compte tenu des rumeurs et des pressions qu'il peut y avoir, je ne veux pas que le fait que je sois candidat quelque part demain puisse troubler la marche du ministère de l'Intérieur".

Gérard Collomb explique avoir "pris énormément de joie à être à la tête de ce ministère", tout en souhaitant vouloir une "clarté vis-à-vis de nos concitoyens et une clarté vis-à-vis des Lyonnais, donc je maintiens ma proposition de démission". Deux questions restent donc en suspens : combien de temps Gérard Collomb restera-t-il ministre de l'Intérieur et surtout tiendra-t-il jusqu'aux Européennes comme il l'avait initialement prévu ? Le 8 et 9 octobre, le ministère de l'Intérieur organise un G6 à Lyon, dans le Parc OL. La semaine dernière plusieurs sources confiaient à Lyon Capitale en plaisantant : "Il reçoit à domicile, à moins qu'il ne soit plus ministre d'ici là".