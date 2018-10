G6 des ministres ce lundi à Lyon : évitez le secteur de la préfecture

Ce lundi 8 octobre, la préfecture de Lyon accueille la première journée du G6 des ministres de l’Intérieur. De fortes perturbations routières sont prévues dans le secteur de la préfecture.

Les ministres de l’Intérieur français, espagnol, britannique, italien, polonais et allemand sont attendus ce lundi et ce mardi à Lyon, à l’occasion du G6. Ils seront accompagnés de deux commissaires européens, du procureur général des Etats-Unis et de la sous-secrétaire de la sécurité intérieure des Etats-Unis. Le préfet du Rhône Stéphane Bouillon a décidé de fermer la circulation autour de la préfecture. Il sera donc impossible de circuler dans les rues suivantes de 15h00 à 23h30, et impossible d’y stationner de 19h00 à 23h30.

Rue de Bonnell, entre le quai Augagneur et l’avenue de Saxe

Rue Servient, entre le quai Victor Augagneur et l’avenue de Saxe

Cours de la Liberté, entre la rue Rabelais et la rue de la Part-Dieu

Rue Molière, entre la rue Rabelais et la rue de la Part-Dieu

Rue Pierre Corneille, entre la rue Rabelais et la rue de la Part-Dieu

Il sera également impossible d’utiliser le tram T1 entre les stations Liberté et Palais de Justice/Mairie du 3e. La seconde journée du G6 se déroulera mardi 9 octobre, au grand stade de Décines.