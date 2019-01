Fraude en médecine à Lyon 1 : l’enquête policière toujours en cours

Les étudiants en médecine de l'Université Claude-Bernard Lyon 1 repasseront le 8 janvier l'examen du Paces annulé à cause d’une fraude qui aurait eu lieu le mardi 11 décembre 2018. Une enquête policière est toujours en cours pour identifier les fraudeurs.

Selon l'Université Claude-Bernard Lyon 1, “l'enquête policière est toujours en cours” sur la fraude qui a conduit en décembre dernier à l'annulation de quatre épreuves du Paces à l'université de médecine de Lyon Est. Ce n'est qu'après cette enquête que d'éventuelles sanctions seront prises à l'encontre d'étudiants. Le Progrès rapporte ce jeudi qu'une rumeur circulait parmi les 1res années selon laquelle 69 étudiants auraient été exclus. Une rumeur réfutée par l'université.

2302 élèves sont concernés par l'annulation des examens pour cause de fraude. Le nouveau concours aura lieu à partir du mardi 8 janvier prochain pour les épreuves de Mathématiques, Physique, Biochimie- Biologie moléculaire et Biologie cellulaire. En plus de faire repasser les examens, la présidence de la faculté a aussi déposé une plainte contre X pour fraude. Un délit passible de 3 ans de prison et 9000 euros d’amende.