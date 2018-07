France-Belgique : Lyon a chaviré après la qualification en finale

La ville de Lyon a fêté jusqu'à très tard la qualification en finale des Bleus ce mardi après la victoire contre la Belgique en demi-finale de coupe du monde. Retour en vidéo sur cette victoire historique.

Du Vieux-Lyon à la place des Terreaux, de Bellecour aux Jacobins en passant par les quais de Saône, Lyon a chaviré ce mardi soir après la victoire de l'équipe de France en demi-finale de coupe du monde face à la Belgique (1-0). Les plus vieux penseront à 1998 et ses scènes de liesse partout en France. D'autres à 2006 et ses espoirs déçus. Tous se souviendront qu'à Saint-Petersbourg, c'est un Lyonnais, Samuel Umtiti, qui a offert à la France le droit de rêver. Comme il y a 20 ans, comme il y a 12 ans. Le joueur du FC Barcelone, formé au FC Menival dans le 5e arrondissement puis à l'OL, a été fêté dans toutes les rues de la ville. Retour en vidéos sur cette soirée exceptionnelle entre Rhône et Saône.

Place des Terreaux

A LYON C’ÉTAIT VRAIMENT LE 🔥 pic.twitter.com/X05bSXc4Ay — HACHEM🇲🇦 (@HachemSf) 10 juillet 2018

Sign #BenjaminPavard @OL les supporters lyonnais sont bien chauds de sa chanson ce soir aux Terreaux. Via ,@20Minutes pic.twitter.com/ixXbxQvYAy — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) 10 juillet 2018

Place des Jacobins

Quai de Saône

PTDRRR JSUIS A LYON LA ACTUELLEMENT REGARDE LE GARS IL EST PARTI SUR LE TOIT DE LA VOITURE EN CHANDELLE 🤣🤣😂🤣😂🤣😂 #AllezLesBleus #FRABELG pic.twitter.com/ucdaTR59h2 — 96 (@arl_srb) 10 juillet 2018

Place Bellecour

“Umtiti président” sur les Champs-Élysées à Paris