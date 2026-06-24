Jean-Christophe Aguettant et Marc Bouchacourt, nouveaux président et vice-président de la Fondation Fourvière, sont les invités de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

C'est une belle continuité qui s'écrit pour l'un des sites les plus emblématiques de Lyon. Après treize années d'engagement bénévole au service du sanctuaire, dont quatre à sa présidence, Philippe Castaing transmet ses responsabilités à Jean-Christophe Aguettant, nommé président de la Fondation Fourvière à compter du 1er juillet 2026, avec Marc Bouchacourt comme vice-président. Deux bénévoles, deux trajectoires différentes, mais une même conviction : servir un lieu qui appartient avant tout aux Lyonnais.

L'œuvre bâtie par Philippe Castaing se prolonge ainsi. Arrivé en 2013, il a largement contribué à transformer en profondeur le sanctuaire et à structurer la Fondation dans l'ensemble de ses domaines : accueil, culture, patrimoine, communication, mécénat, grands travaux. C'est notamment lui qui a développé le modèle de bénévolat qui rassemble aujourd'hui plus de 400 personnes.

Jean-Christophe Aguettant, entrepreneur lyonnais et acteur engagé de la vie associative et éducative, prend donc la présidence après avoir rejoint le conseil d'administration en 2025. "C'est avec bonheur que j'ai rejoint ce conseil pour servir la Fondation". À ses côtés, Marc Bouchacourt apporte trente-quatre années d'expérience à la direction de Sainte-Marie Lyon, l'établissement que les Lyonnais connaissent mieux sous le nom des Maristes. "Je voulais continuer à servir la Vierge Marie. Passer du bas de la colline au haut de la colline, c'est la même chose".

Premier site visité de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Fourvière, pour beaucoup de Lyonnais, c'est d'abord la silhouette de la basilique dominant la ville. Mais le site est bien plus vaste, et sa fréquentation dépasse ce qu'on imaginait. Depuis janvier dernier, un système de comptage précis a été mis en place. Résultat : après seulement quatre mois, les plus creux de l'année, un million de personnes avaient déjà franchi les portes de la basilique et de la crypte. "Nous aurons donc plus de trois millions de personnes qui seront entrées dans la basilique sur l'année, et évidemment beaucoup plus sur l'ensemble du site", indique Jean-Christophe Aguettant. Les projections tablent sur 4 millions de visiteurs au total, confirmant le statut de Fourvière comme premier site visité de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La basilique des Lyonnais

Ce que les deux nouveaux dirigeants tiennent à rappeler, c'est la nature singulière de cet édifice. "La basilique de Fourvière n'appartient ni à l'État, ni à l'Église, contrairement à la plupart des grands sanctuaires français. Elle appartient à une fondation, tout simplement issue de la générosité des Lyonnais", souligne Marc Bouchacourt. Construite grâce aux dons de familles lyonnaises et consacrée en 1896, la Fondation célébrait ses 130 ans le 16 juin dernier, la basilique reste dans son essence même un bien commun.

Sur le plan des travaux, la rénovation des quatre tours est en cours depuis quelques mois et se poursuivra jusqu'à fin 2027, pour un budget de 5,2 millions d'euros financés par les dons. Au-delà, la Fondation porte le projet Fourvière 2030, afin de renforcer encore l'accueil, la compréhension et le rayonnement du sanctuaire. Une ambition que Jean-Christophe Aguettant et Marc Bouchacourt entendent bien porter, dans l'esprit de ce que Philippe Castaing a patiemment construit.

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La retranscription intégrale de l'entretien avec Jean-Christophe Aguettant et Marc Bouchacourt

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd’hui deux invités : Jean-Christophe Aguettant et Marc Bouchacourt, bonjour. Vous êtes, le nouveau président et le nouveau vice-président de la Fondation Fourvière, qui s’occupe de la basilique mais aussi de tout le site de Fourvière. Juste une petite question en introduction : vous êtes tous les deux bénévoles. Quel a été le sens de votre engagement à la Fondation Fourvière, Marc Bouchacourt ?

Alors moi, après trnte-quatre ans de direction à Sainte-Marie Lyon, que les Lyonnais appellent plutôt les Maristes, je voulais continuer à servir la Vierge Marie. Donc, passer du bas de la colline au haut de la colline, c’est la même chose.

Et vous, Jean-Christophe Aguettant ?

Moi, je suis parti à la retraite début 2025 et j’ai rencontré Cyril Balas, président du Conseil de surveillance de la commission de Fourvière et Philippe Castaing, l’actuel président, qui m’ont proposé de rejoindre le conseil d’administration. C’est avec bonheur que j’ai rejoint ce conseil pour servir aussi la Fondation.

C’est vrai, quand on parle de Fourvière, on pense à la basilique, mais en fait, c’est beaucoup plus que la basilique. C’est toute l’esplanade qu’il y a autour, c’est assez grand. Ce que vous me racontiez en amont de l’émission, c’est que vous avez lancé en début d’année des comptages, ce qui permet d’avoir un chiffre à peu près exact. Avant, on n’avait que des estimations de la fréquentation. Qu’est-ce qu’on a appris ?

Jean-Christophe Aguettant : Nous estimions à plus de trois millions de visiteurs l’ensemble du site, non seulement les visiteurs de la basilique, mais aussi les personnes qui vont sur l’esplanade. En fait, depuis le 1er janvier, nous avons compté uniquement les personnes qui entrent dans la basilique et la crypte. Au bout de quatre mois, nous sommes à 1 million, alors que ce sont les mois les plus faibles de l’année. Nous aurons donc plus de trois millions de personnes qui seront entrées dans la basilique sur l’année, et évidemment beaucoup plus sur l’ensemble du site. Ce comptage va démarrer à partir du mois de juin.

Oui, donc on serait plutôt autour de 4 millions sur l’ensemble du site, j’imagine.

Jean-Christophe Aguettant : On peut le penser, tout à fait.

Cela permet de contextualiser : le site de Fourvière est le premier site visité de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Marc Bouchacourt : Avec une particularité, c'est que la basilique de Fourvière n’appartient ni à l’État, ni à l’Église, contrairement à la plupart des grands sanctuaires français. Elle appartient à une fondation, et cette fondation est tout simplement issue de la générosité des Lyonnais, car ce sont des familles lyonnaises qui ont financé, en quelque sorte, cette basilique. C’est bien de le préciser. La fondation essaie donc de poursuivre cette œuvre qui a commencé il y a déjà plus de 130 ans, puisque nous fêtions la semaine dernière les 130 ans de la consécration de la basilique de Fourvière, c’est-à-dire en 1896.

On va justement parler des travaux, de la feuille de route, si j’ose dire. Marc Bouchacourt le disait, on ne se rend pas compte de ce qu’est la Fondation Fourvière. Si l’on regarde le nombre de salariés et de bénévoles, rappelez-nous un peu les chiffres, parce que c’est impressionnant.

Jean-Christophe Aguettant : Il y a une trentaine de salariés et plus de 400 bénévoles. La volonté est d’accueillir tous les publics, quels qu’ils soient, que ce soit pour des visites culturelles ou historiques. Pour cela, nous voulons que ces visites soient incarnées, c’est-à-dire que les visiteurs soient accueillis par des bénévoles. Il faut au moins toutes ces personnes pour accueillir tous ces visiteurs.

Oui, c’est un accueil de l’humain par l’humain.

Marc Bouchacourt : Exactement. Nous tenons absolument à ce que les touristes, les pèlerins ou toute autre personne se sentent accueillis. Nous allons même jusqu’à une démarche sociale, c’est-à-dire que nous essayons de rejoindre les publics qui, pour des raisons de mobilité, ne peuvent pas venir jusqu’à la basilique. Il y a eu une expérience tout à fait extraordinaire avec une association qui permet à des personnes en fauteuil roulant d’aller dans des lieux où elles ne pourraient pas aller. Nous leur avons fait monter la tour avec leur fauteuil pour aller jusqu’aux toits de Fourvière. C’est une véritable volonté de rejoindre tous les publics, y compris ceux qui ne sont pas favorisés.

On le disait, il y a des millions de visiteurs, et le site est très complet. Il y a quand même une feuille de route, car les médias en ont beaucoup parlé. La Fondation a beaucoup communiqué sur cette campagne de dons, puisque cela fonctionne essentiellement grâce aux dons, qu’ils soient importants ou modestes, les dons de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Là, on est sur la rénovation des quatre tours de la basilique. Quelle est la feuille de route pour les années à venir ?

Jean-Christophe Aguettant : Il y a déjà eu tout le nouvel élan pour Fourvière que tout le monde connaît. Le site a été transformé depuis une quinzaine d’années, et ce nouvel élan va continuer. Il se poursuit avec les tours, qui sont en rénovation depuis quelques mois. Cela va durer jusqu’à fin 2027. C’est un budget de 5 200 000 euros, financé par des donateurs, grands comme petits. Nous y tenons beaucoup parce que nous souhaitons que tous les Lyonnais puissent participer à cette œuvre, car c’est la basilique des Lyonnais en particulier.

C’est d’abord la basilique des Lyonnais, le site des Lyonnais, c’est ça ? C’est le message fort.

Marc Bouchacourt : Oui, tout à fait. Nous essayons d’accueillir toutes les catégories possibles parmi les plus de 400 bénévoles. Il y a aussi bien ceux qui accueillent sur l’esplanade que ceux qui accueillent dans la basilique. Nous avons une permanence d’écoute quotidienne pour les gens, qu’ils soient chrétiens ou non, et qui souhaiteraient avoir la possibilité d’être écoutés en toute discrétion. Il y a toute la proposition chrétienne, bien entendu : trois messes par jour, les confessions, l’adoration. C’est le seul lieu de Lyon où il y a une adoration de 8 heures à 20 heures tous les jours. Il y a aussi la dimension culturelle avec les visites. Nous avons 80 guides formés, avec des bénévoles qui s’engagent dans cette formation. Et s’il y a parmi les auditeurs des personnes intéressées qui veulent nous rejoindre, une formation est organisée chaque année en octobre et novembre.

Le message est en tout cas lancé. Ce qu’il faut retenir, c’est que ce site est celui de tout Lyon et qu’il accueille tous les publics. C’est culturel. Il y a plus de 3 ou 4 millions de visiteurs. L’émission touche à sa fin. Nous vous raconterons encore beaucoup de choses sur ce site dans l’article accompagnant cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d’être venus sur le plateau de 6 minutes chrono. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.