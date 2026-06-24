Un mercredi caniculaire à Lyon, jusqu'à 41 degrés de nouveau attendus

C'est une nouvelle journée caniculaire et difficilement supportable qui attend toute la région lyonnaise ce mercredi 24 juin 2026.

La semaine se poursuit comme elle a débuté à Lyon. Et la canicule est toujours présente dans l'ensemble de l'agglomération lyonnaise. Ce mercredi 24 juin il fera encore extrêmement chaud à Lyon. Si ce matin le mercure affiche déjà 23 degrés, le thermomètre pourrait de nouveau atteindre les 41 degrés localement à Lyon.

Alors que le soleil brillera du matin au soir, des orages isolés ne sont pas exclu dans la soirée. Pas de quoi rafraichir l'air ambiant puisqu'il fera encore jusqu'à 40 degrés samedi et dimanche à Lyon.