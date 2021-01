Fortes chutes de neige dans l'Ain : environ 2000 personnes bloquées sur l'autoroute dans la nuit

De nombreux automobilistes ont été bloqués dans l'Ain sur l'autoroute A40 par la neige mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi. Des chutes de neige qui n'étaient pas attendues aussi fortes...

"Malgré l’anticipation des gestionnaires de voirie, les précipitations tombées ont été plus importantes que ce que la simple alerte météorologique jaune « neige verglas », déclenchée mardi, et les prévisions laissaient supposer", explique la Préfecture de l'Ain. L'Ain était en effet en vigilance jaune mardi soir, la Haute-Savoie et la Savoie en vigilance orange.

Des chutes de neige ont fortement perturbé la circulation dans le secteur de Valserhône, dans l'est de l'Ain, notamment au niveau du viaduc de Bellegarde-sur-Valserine (Autoroute A40). Plus de 2000 personnes étaient bloquées au milieu de la nuit dans le secteur.

"Les opérations de dégagement se poursuivent et de nombreux automobilistes ont pu reprendre la route et/ou rentrer chez eux", précisait la Préfecture de l'Ain en pleine nuit. Le département de l'Ain reste en alerte jaune "neige-verglas" ce mercredi.

