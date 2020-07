Foot : la gardienne de l'OL, Sarah Bouhaddi, veut "faire une pause" avec l'équipe de France

Sarah Bouhaddi, 33 ans, est la gardienne de l'OL et de l'équipe de France depuis des années. Dans un entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais, elle explique vouloir "faire une pause" avec l'équipe de France. Elle s'explique.

"J’ai toujours autant faim de succès. Par rapport à l’équipe de France, c’est plus particulier. Mon souhait aujourd’hui est de faire une pause. On a disputé la dernière Coupe du monde (2019) et ce n’était pas le résultat attendu (les Bleues ont été éliminées en quart de finale). Je vais être honnête, c’est une cicatrice qui n’est toujours refermée cette Coupe du monde. Pour moi, c’est un échec sportif. Comme je vous l’ai expliqué, j’ai envie de faire une pause. On verra par la suite ce qu’il en sera", explique la gardienne.

"J'ai besoin de souffler"

"Je ne veux pas parler de retraite internationale, mais j’ai besoin de souffler. Je suis encore jeune (rires) même si, 33 ans, ça commence à faire dans le football. [...] Au fond de moi, j’ai envie de continuer avec l’équipe de France, car j’ai l’amour de ce maillot, le plaisir de jouer pour mon pays. Tout simplement, je ressens le besoin de faire une pause. Je ne sais pas combien temps cela durera mais voilà mon souhait aujourd’hui", ajoute-t-elle.

L'intégralité de l'interview est à retrouver sur le site Olympique-et-Lyonnais