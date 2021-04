Fête sur les quais de Saône : les deux organisateurs convoqués devant le tribunal correctionnel de Lyon fin avril

Les deux frères à l’origine de la fête sauvage sur les quais de Saône le 30 mars, qui s’étaient rendus à la police le 2 avril, ont été déférés au parquet de Lyon ce samedi.

Un an de prison et 15 000 euros d’amendes, voilà ce que risquent les deux frères de 26 et 22 ans qui ont organisé une fête sauvage sur les quais de Saône le 30 mars. Déférés au parquet ce samedi, ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Lyon le 27 avril pour mise en danger de la vie d’autrui et rassemblement interdit sur la voie publique.

Les deux vingtenaires s’étaient rendus au commissariat du 2e arrondissement de Lyon le vendredi 2 avril. Placés en garde à vue, ils ont reconnu avoir lancé une invitation à un "apéro sonore sur les quais de Saône" en début d’après-midi, le 30 mars, via le compte Instagram de leur association culturelle, EX-TERRE. 300 personnes ont répondu à leur invitation. Un succès dont ils se sont dits surpris, tout en admettant que le compte de leur association compte 900 followers.

Dans l’attente du jugement ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont interdiction de gérer leur association, EX-TERRE, également poursuivie en tant que personne morale et de paraître sur les berges de la Saône et du Rhône.