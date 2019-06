Fête de la musique à Lyon : des métros jusqu'à quelle heure ?

Ce 21 juin à Lyon, pour la Fête de la musique, TCL va renforcer son offre et les métros circuleront plus tard. Un avant-gout de ce qui deviendra la normalité les week-ends dès cette fin d'année.

Fête de la musique oblige, ce 21 juin en fin de journée, il vaudra mieux se déplacer à pieds, vélo ou transports en commun à Lyon. Comme chaque année, le réseau TCL renforce son offre et propose un ticket à 3,10 euros permettant de voyager en illimité dès 16 heures et jusqu'à la fin du service.

À l'occasion de cette soirée, plusieurs lignes de bus seront renforcées et le funiculaire de Fourvière verra son service prolongé jusqu'à minuit. Les lignes de nuit, Pleine Lune, circuleront exceptionnellement, avant de voir leur service interrompu jusqu'en septembre.

PL 1 : Terreaux La Feuillée > Brotteaux > La Doua : 3 trajets au départ du centre-ville à 2h, 3h et 4h du matin.

PL 2 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Saxe Gambetta > Grange Blanche : 3 trajets au départ du centre-ville à 2h, 3h et 4h du matin.

PL 3 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Valmy > Campus Lyon Ouest : 3 trajets au départ du centre-ville à 2h, 3h et 4h du matin.

PL 4 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Jean Macé > Saint Priest Salengro : 2 trajets au départ du centre-ville à 1h et 3h du matin.



Enfin, les quatre lignes de métro circuleront exceptionnellement jusqu'à deux heures du matin, un avant goût de ce qui deviendra la normalité à la rentrée. En effet, d'ici la fin de l'année, les lignes A, B, C et D circuleront tous les week-ends jusqu'à 2 heures du matin, dans les nuits de vendredi à samedi et samedi à dimanche.