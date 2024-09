Prévus entre le lundi 23 et le dimanche 29 septembre, de nombreux chantiers d'entretien risquent de perturber le trafic des grands axes routiers du Rhône.

Entre fermetures de nuit et modification de circulation, voici les changements à prendre en compte avant d'emprunter les grands axes routiers du Rhône cette semaine.

Des travaux et fermetures qui vont modifier la circulation dans la Métropole

Première modification de nuit à noter, le périphérique (RD 383) sera fermé à la circulation dans le sens sud/Nord entre le nœud de Feyzin (Saint-Fons) et la porte des Essarts (Bron), toutes les nuits du lundi 23 septembre à 20 h 30 jusqu’au vendredi 27 septembre à 5 heures.

A retenir également, aux mêmes dates et horaires, la fermeture de la Rocade Est (RN346), prolongée jusqu'à Vaulx-en-Velin, dans le sens nord/sud entre le Nœud des Îles et celui de Manissieux (Saint-Priest).

Enfin, l'A47 sera elle aussi impraticable, les nuits du 23 au 25 septembre aux mêmes horaires, dans le sens ouest/est entre Saint-Martin-la-Plaine (42) (diffuseur n° 11) et la sortie Givors Ouest (diffuseur n° 10). Elle sera également fermée dans le sens contraire lors des nuits du 25 et du 26 septembre.

Ces travaux entraîneront des modifications de circulation dans la Métropole, puisque le trafic routier sur le périphérique nord dans le sens est/ouest, se fera sur une seule voie entre la porte de Rochecardon (diffuseur n° 3) et la porte de Valvert (diffuseur n° 1), du lundi 23 septembre dés 20 heures, et cela, jusqu’au mardi 6 heures. Une restriction de nuit qui s'appliquera également dans l'autre sens, mais cette fois-ci, du mardi 24 septembre à 20 heures au vendredi 27 à 6 heures.

Enfin, les nuits du 23 septembre au jeudi 26, il faudra circuler sur une seule voie sur la RN346 , dans le sens sud/nord, entre le nœud de Manissieux et le nœud des Îles.

D'autres travaux prévus dans la semaine

D'après nos confrères du Progrès, d'autres travaux sont prévus cette semaine, notamment, sur la commune Les Sauvages, où la RD121 sera soumise à une circulation alternée lundi 23 septembre pour travaux sur la chaussée.

A Fleurieux-sur-l’Arbresle, c'est la route RD307 qui sera barrée du 23 au 28 septembre de 9h à 16h dans le sens l’Arbresle-Lyon. Tandis qu'à Saint-Forgeux, des travaux sur la route RD32, le 24 septembre, obligeront les conducteurs à suivre une déviation. Enfin, des feux alternatifs seront mis en place sur la RD30 à Saint-Laurent-d’Agny entre le 24 et le 29 septembre.

Des travaux de réparations des chaussées affecteront également l'A89 du 23 au 25 septembre, entre l’échangeur de Tarare-est (n°35) et celui de Lentilly (n°38), sur l’A89, les opérations se tiendront de 20h à 6h le lendemain.

L'autoroute sera donc fermée du 23 au 24 septembre, entre l’échangeur de Tarare-est (n°35) et celui de Chazay d’Azergues (n°37) en direction de Lyon, puis le lendemain, entre l’échangeur de Lentilly (n°38) et celui de Chazay d’Azergues (n°37). Enfin, les opérations de nuit du mercredi 25 au jeudi 26 septembre, nécessiteront la fermeture de l’autoroute entre l’échangeur de Chazay d’Azergues (n°37) et celui de Tarare-est (n°35) en direction de Clermont-Ferrand.

La bretelle de sortie Porte du Vinatier toujours fermée

Pour finir, la bretelle de sortie Porte du Vinatier (diffuseur n°11B), est toujours fermée, et le sera pour toute la semaine, sur le périphérique à hauteur de Bron.