Festival Printemps de Pérouges 2026 : gagnez vos places pour le concert de Louane

Pour cette dernière soirée du Festival Printemps de Pérouges, Lyon Capitale, partenaire de l’évènement vous fait gagner des invitations pour le concert de Louane.

Dimanche 28 juin 2026 : LOUANE(21h), précédé de MENTISSA et LUIZA en première partie.

Ouverture des portes dès 17h, fermeture à 20h30.

Parc du Château de Saint-Maurice-de-Rémens, demeure d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry et propriété de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Au programme : une ambiance décontractée et festive, des concerts dans un cadre exceptionnel, un espace gastronomique avec food trucks, bars et village partenaires.

.Pour participer : envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant vos nom et prénom + le nom du concert

Les plus rapides recevront une invitation valable pour 2 personnes. Un message de confirmation vous sera envoyé.



