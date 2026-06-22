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Louane chanteuse
Louane ©Damien Krisl

Festival Printemps de Pérouges 2026 : gagnez vos places pour le concert de Louane

  • par Guillaume Lamy

    • Pour cette dernière soirée du Festival Printemps de Pérouges, Lyon Capitale, partenaire de l’évènement vous fait gagner des invitations pour le concert de Louane.

    Dimanche  28 juin 2026 : LOUANE(21h), précédé de MENTISSA et LUIZA  en première partie.

    Ouverture des portes dès 17h, fermeture à 20h30.

    Parc du Château de Saint-Maurice-de-Rémens, demeure d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry et propriété de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Au programme :  une ambiance décontractée et festive, des concerts dans un cadre exceptionnel, un espace gastronomique avec food trucks, bars et village partenaires.

    .Pour participer : envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant vos nom et prénom + le nom du concert

    Les plus rapides recevront une invitation valable pour 2 personnes. Un message de confirmation vous sera envoyé.


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