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LWS Hospitality : quatre nouveaux projets sécurisés

  • par Laura Pierrez

    • L' entreprise immobilière LWS Hospitality (Drôme) annonce accélérer sa croissance, avec la sécurisation de quatre nouveaux projets.

    Depuis son rachat l’an passé, l’entreprise immobilière LWS Hospitality, basé à Valence, dans la Drôme, continue de se développer et s’implante désormais dans quatre nouvelles villes françaises avec quatre nouveaux projets. Dans un communiqué de presse publié sur LinkedIn, l’entreprise indique que ces projets représentent 800 lots, dont les livraisons interviendront en 2028. Un développement qui permettra d’exploiter « plus de 3 300 appartements en 2028 ». 

    Ouverture prochaine d'une résidence étudiante sous la marque CapÉtude en partenariat entre LWS Hospitality et Rennes Business school ©LWSHospitality

    Une évolution en un an que l’entreprise ne compte pas freiner. Leur objectif est clair : 5 000 appartements supplémentaires d’ici 2030. Avec ce chiffre, LWS Hospitality sera présent dans une vingtaine de villes françaises. En 2025, l’entreprise immobilière avait généré un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros avec 53 employés. Pour 2026, « LWS Hospitality vise plus de 30 millions d’euros de chiffres d’affaires, consolidé dans les prochaines années, soit une croissance embarquée de près de 50% », est indiqué dans le communiqué de presse. Douze villes sont en développement et treize autres sont ciblées par le groupe qui compte élargir davantage son territoire. 

    Sans compter que LWS Hospitality étudie également d’autres projets plutôt tournés cette fois vers le secteur de l’hôtellerie. « Une croissance volontairement maitrisée qui s’inscrit dans une logique de résilience et de rentabilité durable ».  

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