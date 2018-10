Faire marquer son vélo : la bonne solution pour éviter le vol ?

Chaque année, au moins 500 000 vélos sont volés, mais rares sont les propriétaires à les récupérer un jour, même quand la police les retrouve. La bonne solution reste de faire marquer son vélo avec un Bicycode.

Pour sécuriser au mieux son vélo, rien ne vaut un bon antivol en U lourd et solide impossible à crocheter ou couper. Mais le meilleur des cadenas ne décourage pas toujours les voleurs qui parfois vont se servir directement dans les caves, garages, voire sur les balcons en passant par l’extérieur (expérience déjà vécue par l'un de nos lecteurs qui habitait pourtant au deuxième étage).

Un autre dispositif, en plus de l'antivol, permet parfois de dissuader les voleurs, mais aussi de récupérer son vélo si quelqu'un le retrouve : le marquage Bicycode. Initié par la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), ce numéro d'identification unique à faire graver sur son vélo est relié à un registre national, où sont inscrits les noms et cordonnées des propriétaires. Ce dernier est consultable par les forces de l'ordre et ainsi, lorsque la police ou la gendarmerie découvrent des vélos volés, ils peuvent contacter facilement les victimes.

En parallèle, toute personne qui se fait dérober son deux-roues peut le signaler en ligne sur le site de Bicycode. Si quelqu'un retrouve un vélo marqué, ou si on lui propose d'en acheter un, il peut vérifier facilement et immédiatement s'il s'agit d'un deux-roues volé grâce à un formulaire en ligne (disponible ici).

À Lyon, le marquage peut être réalisé chez Pignon sur rue (244 rue Garibaldi, 69003), Ecox (45 avenue du maréchal de Saxe, 69006), EtabliCyclette (57 rue Pierre Corneille, 69006) ainsi que Janus à Vénissieux (52 avenue Viviani 69200). La gravure ne coûte qu'une dizaine d'euros, voire moins pour les membres de certaines associations de cyclistes. Un petit investissement qui en vaut largement la peine, même pour un vélo d'occasion déniché pour une bouchée de pain.