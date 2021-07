Face aux fortes chaleurs, les personnes fragiles peuvent s'inscrire sur un registre de la Ville de Lyon

Les personnes âgées ou handicapées peuvent s'inscrire sur un registre de la Ville de Lyon pour bénéficier d'un suivi en cas de canicule.

Dans le cadre du plan Canicule, le Centre communal d’action sociale de Lyon met en place comme chaque année un registre pour les personnes fragiles. Elles peuvent s'inscrire pour être contactées par téléphone lors des périodes de canicule et bénéficier de conseils. Le plan Canicule est déclenché par la préfecture du Rhône lorsque Météo France déclare l'état de vigilance orange alerte canicule.

Les inscriptions au registre sont ouvertes toute l'année. Toute personne âgée de plus de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans et inapte au travail), tout adulte handicapé, peut s'inscrire ou se faire inscrire par un proche. Le registre est strictement confidentiel.

Pour s'inscrire, il faut remplir un formulaire d'inscription disponible au téléchargement ou dans les Maisons de la métropole pour les solidarités. Le formulaire doit ensuite être renvoyé directement au CCAS à : CCAS - Mairie de Lyon - 69205 Lyon cedex 01.

Lors des périodes de canicule, en contactant le 04 72 10 30 30, une personne âgée isolée ou en difficulté peut être accueillie toute la journée dans les espaces rafraîchis.