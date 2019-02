Explosion mortelle à Lyon : une marche blanche pour les victimes ce jeudi

Samedi soir, une explosion dans une boulangerie faisait plusieurs victimes à Lyon. Une marche blanche est organisée ce jeudi 14 février.

Samedi soir, une explosion a eu lieu dans une boulangerie, route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon. Clara, enceinte de 8 mois et demi, et Anna, sa petite fille de 4 ans, sont mortes dans l'incendie. Le parquet de Lyon a fait savoir que la piste criminelle était envisagée. Le propriétaire de la boulangerie avait déjà reçu des menaces. En décembre, un individu avait précipité un camion-benne contre la vitrine. Pour les habitants, c'est le choc.

Une marche blanche est organisée ce jeudi 14 février à 17h30, en mémoire de Clara et Anna, mais aussi pour apporter un soutien à leur famille. Le rassemblement est prévu place Belleville, avant que le cortège ne se rende route de Vienne. Sur Facebook, déjà plus de 200 personnes disent vouloir y participer. Elles devraient être encore plus nombreuses pour montrer leur solidarité dans ce moment difficile.