Explosion à Lyon : le parquet recadre Collomb et Castaner sans les citer

Au débat sur l’efficacité ou non de l'homéopathie s'ajoute à Lyon celui de l'emploi, Boiron étant implanté sur l'agglomération. Le président de CCI Emmanuel Imberton a écrit à la ministre de la Santé sur les "conséquences économiques et sociales" liées à la publication de l'avis préliminaire de la Haute autorité de santé sur un possible déremboursement de l'homéopathie.