Explosion à Lyon : le faisceau d'indices se resserre autour du suspect

Depuis l'arrestation du principal suspect lié à l'explosion d'un colis piégé à Lyon, le faisceau d'indices se resserre.

Lundi, un jeune homme de 24 ans a été arrêté dans le 7e arrondissement de Lyon, suspecté d'être lié à l'explosion d'un colis piégé rue Victor Hugo vendredi 24 mai. Placé en garde à vue, selon plusieurs sources, le jeune homme s'est enfermé dans le silence. De leur côté, les enquêteurs ont découvert un faisceau d'indices. Les traces ADN relevées sur la zone de l'explosion concorderaient avec celle du principal suspect.

Lors de la perquisition de son domicile à Oullins, les policiers ont retrouvé le vélo qui apparaissaient sur les images de vidéosurveillance ainsi que des composants pouvant être utilisés pour réaliser du TATP, l'explosif dont des traces ont été retrouvées rue Victor Hugo. Par ailleurs, les enquêteurs ont découvert des vis, boulons et piles semblables à ceux utilisés lors de l'explosion selon Le Point. L'exploitation des données du compte Amazon du jeune homme montre qu'il s'est fait livrer à son domicile plusieurs éléments qui auraient pu lui permettre de confection un engin explosif : "piles, litres d'eau oxygénée et acétone, circuit imprimé..." On ignore toujours quelles sont les motivations de cette attaque qui a fait treize blessés.