Exode urbain - coronavirus : contrairement à Paris, Lyon a gagné des habitants

Lyon est la seule grande ville de France à ne pas avoir connu un exode de ses habitants avant les mesures de confinements de la population.

Selon une infographie réalisée par Le Figaro, Lyon est la seule grande ville France à ne pas avoir connu un exode de ses habitants avant la mise en place des mesures de confinement. Là ou un million de Franciliens et 300 000 habitants de Bordeaux, Toulouse, Lille ou encore Grenoble ont quitté leur agglomération, Lyon a gagné 50 000 habitants depuis le début de la crise. Le Figaro s'appuie sur les données des téléphones mobiles entre le 2 et le 20 mars. Le journal note que les départs sont souvent dus aux étudiants rentrant dans leur famille. On voit aussi une très forte diminution de la population dans les Alpes, où les stations de ski ont fermé, qui pourrait expliquer la situation lyonnaise.

Dans le détail, on observe dans le département du Rhône une forte augmentation de la population dans l’ouest-lyonnais où se situent des résidences secondaires familiales.