European Lab a déjà organisé plus de 16 forums, rassemblant plus de 1500 personnalités invitées.

European Lab, forum qui rassemble le monde des artistes, des activistes et toute une génération d'acteurs culturels, sera de retour à Lyon pour sa 10e édition, du mardi 8 au jeudi 10 juin.

Alors que le monde de la culture a été confiné pendant plus d'un an, le forum European Lab entend bien cette année ouvrir ses portes au public, dans le respect des règles sanitaires. Pour son dixième anniversaire, cet espace de réflexion se déroulera à la fois en ligne et en présentiel, afin d'offrir à ses visiteurs une expérience optimale.

Série de conférences grand public

Pour cette nouvelle édition, l'événement né à Lyon, au cœur du festival de cultures électroniques Nuits sonores, sera organisé autour du thème de la "bataille des récits". Des nouveaux médias, des associations, des ONG et des personnalités aborderont des thèmes qui leur sont chers, tout en soulignant la force créatrice des récits et des nouveaux modèles de communication. Du 8 au 10 juin, des conférences très grand public seront organisées sur les thématiques du féminisme, de l'engagement écologique et du journalisme-activisme, alors que des sujets assez pointus seront également abordés.

Parmi les intervenants, le public pourra notamment retrouver Kyiémis, Camille de Toledo, Laurent Gaudé, Fore Vasseur, Srecko Horva aux côtés d'artistes comme Deena Abdelwahed, Simo Cell ou encore Vincent Moon.

Pour assister aux différents événements en personne, qui seront organisés au 70/71 quai Perrache à Lyon, il suffit de s'inscrire via ce lien.

