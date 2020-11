Étudiants précaires à Lyon : l'appel à l'aide du Secours populaire

Le nombre d'étudiants précaires a “explosé” à Lyon lors de cette seconde vague selon le Secours populaire qui a lancé un appel aux dons.

Alors que le nombre d'étudiants en situation de précarités accueillis à la permanence du Secours populaire avait augmenté de 30 % lors du premier confinement, la situation “explose” durant cette seconde vague, écrit l’association ce lundi dans un communiqué.

Depuis 2017, la permanence, située dans le 7e arrondissement et gérée par une vingtaine de bénévoles, accueille entre 40 et 45 étudiants par semaine. Durant cette 2e vague, 10 étudiants de plus sont accueillis chaque semaine par rapport à la précédente. “Nous devons ainsi ouvrir plus grandes nos portes pour les accueillir, car ils sont nombreux à devoir faire face à la précarité numérique, la précarité alimentaire et l’isolement”, indique le Secour Populaire qui lance un appel aux dons (ici) pour pouvoir faire face à ce nombre croissant d’étudiants en situation de précarité.