Escapades en région : des idées d’activités à faire en famille cet été

Pour une journée, un week-end ou un plus long séjour, Lyon Capitale vous propose 6 idées d’activités accessibles à tous dans la région Rhône-Alpes-Auvergne.

• Nouveau : la Zipline Vercors à Autrans-Méaudre en Vercors

Vivez une expérience de glisse aérienne inédite grâce à cette nouvelle tyrolienne géante de 1 200 mètres de long sur 250 mètres de dénivelé. Suspendu dans le vide et confortablement installé dans un harnais, profitez d’une descente panoramique au-dessus des sapins et avec pour horizon les montagnes du Vercors. Activité accessible en télésiège depuis la station de ski alpin de Méaudre. Pour les personnes de 30 à 125 kg.

Contact : zipline@autrans-meaudre.com - 38112 Autrans-Méaudre – 04 76 95 21 68 - www.autrans-meaudre.com

• Le VTT sous toutes ses formes aux Gets

Site incontournable du VTT reconnu à l’international, le Bike Park Les Gets fait partie du plus grand terrain de jeu d’Europe au cœur des Portes du Soleil. Il est idéal pour les vététistes confirmés comme pour les débutants, adultes et enfants (cours et locations sur place) qui pratiquent à l’envi toutes les disciplines sur des pistes balisées et sécurisées, ainsi que sur de nombreuses zones ludiques : descente, cross-country, freestyle, freeride, e-Bike...

Infos VTT, cyclo, électrique : Lesgets.bike. Dates d’ouverture du Bike Park : du 18 juin au 5 septembre 2021.

Le Bike Park Les Gets accueillera la coupe du monde du VTT du 2 au 4 juillet 2021 et l’année suivante, vous pourrez assister aux championnats du monde de VTT du 24 au 28 août 2022. www.lesgets.com

• Randonnée glaciaire aux Deux Alpes

Tutoyez l’alpinisme avec la randonnée glaciaire aux Deux Alpes ! Une randonnée originale à la découverte de la haute montagne et des glaciers. Du premier pas avec crampons au deuxième avec piolets découvrez l’alpinisme encadré par des guides de haute montagne. Un bol d’air à plus de 3 000 mètres d’altitude, une vue incroyable, un instant privilégié, un partage mémorable, une aventure hors du commun magique et accessible à tous dès 10 ans !

Cette activité vous est proposée par le bureau des guides des Deux Alpes.

Plus d’infos sur www.guides2alpes.com. Retrouvez toutes les informations sur la station des Deux Alpes – bons plans, activités – sur www.les2alpes.com

• Touroparc fête ses 60 ans

Lions, lémuriens, girafes mais aussi rhinocéros, hippopotames… ils sont tous là ! 700 animaux sur 12 hectares de nature. Après un tour du parc zoologique, place aux attractions : cette année, pour fêter ses 60 ans, Touroparc propose aux jeunes visiteurs une rivière canadienne ! De quoi passer un bon moment en famille.

Enfin, pour une pause rafraîchissante, rien de tel que l’espace aquatique : chevauchez votre bouée ou foncez tête baissée dans les toboggans. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : une aire de 36 jeux d’eau, hors bassin, pour s’amuser en toute tranquillité et sans danger est également accessible.

Contact : 03 85 35 51 53 - www.touroparc.com Plusieurs points de restauration sur place.

• Au pays des volcans

Le parc d’exploration Vulcania vous accueille au cœur des volcans d’Auvergne pour vous faire découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés. Parc unique en Europe sur le thème des volcans, des phénomènes naturels et de l’espace, Vulcania mêle émotions et découvertes pour vous faire vivre une aventure exceptionnelle. Au programme de cette saison 2021, des animations sur le thème des volcans, le nouveau coaster Namazu (ouverture été 2021) sur le thème des séismes et, en lien avec l’actualité de cette année, un voyage dans l’espace avec le film Dans les yeux de Thomas Pesquet diffusé sur écran géant. De nombreuses autres découvertes vous attendent pour petits et grands…

Vulcania. Route de Mazayes, 63230 Saint-Ours - 04 73 19 70 00 - www.vulcania.com

Grottes de la Balme : osez l’aventure intérieure…

Site naturel rare et exceptionnel, les grottes de la Balme offrent une sortie atypique pour toute la famille au cœur du monde souterrain ! Visitées depuis 1807, venez découvrir leur histoire et leurs mystères tout au long des 1 000 mètres de galeries souterraines à parcourir. Tempéré été comme hiver et abrité de la pluie, le site se visite par tous les temps grâce à une température moyenne entre 12° et 15°C toute l’année ! Les grottes de la Balme, c’est en Nord-Isère, à seulement 40 minutes de Lyon !

Les grottes de la Balme - 38390 La Balme-les-Grottes - www.grotteslabalme.com