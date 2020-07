Escapades depuis Lyon : des idées d'activités en montagne

Chaque été, les stations de montagne rivalisent d’imagination pour proposer de nouvelles activités amusantes aux vacanciers. Voici une sélection de la collection 2020, pour sublimer vos aventures en Haute-Savoie et en Isère.

• Deux-Alpes

VTT électrique sur pistes balisées

Les pistes se dévalent aussi en été aux Deux-Alpes. Oubliez les skis et les remontées mécaniques pour partir à l’assaut de la montagne au guidon de votre VTT, loué sur place. Mais n’ayez crainte pour vos cuisses, de nombreux vélos à assistance électrique (VAE) sont désormais disponibles. Des VTT qui permettent de grimper à peu près partout, notamment dans le bike park des Deux-Alpes. Des pistes dédiées et balisées vous mèneront jusqu’à 3 200 mètres d’altitude !

Office de tourisme des Deux-Alpes – 4, place des Deux-Alpes, 38860 Les Deux-Alpes (04 76 79 22 00)

• Gresse-en-Vercors

Yoga au milieu des arbres

Quel meilleur écrin que les passerelles suspendues de l’Odyssée Verte pour s’évader en toute

sérénité ? Dressées dans la canopée, elles permettent de se sentir au plus près des arbres. Yoga Mont Aiguille propose de s’y abandonner pour une marche méditative, ponctuée de quelques postures simples et variées, pour un peu plus d’une heure d’expérience sensorielle et apaisante.

Mont Aiguille Yoga. Carinne Torres (06 73 57 81 31) Tapis fourni 15 euros . Plus d’informations à l’office de tourisme de Gresse-en-Vercors (04 82 62 63 50)

• Sept-Laux

En plein dans le mille

Robin des Bois n’a qu’à bien se tenir. Arcs & Flèches propose tout plein d’activités de tir à l’arc pour petits (à partir de 4 ans) et grands cet été. Des cibles olympiques au ludique Arc Trap, pas le temps de s’ennuyer. D’autant que l’on peut aussi partir pour une balade en forêt de 2 h 30 avec le carquois bien garni pour tirer à gogo. Sans oublier le lancer de hache, sport national des bûcherons canadiens, qui permet de se défouler.

À côté de l’Espace aquatique – Prapoutel, 38190 Les Sept-Laux (06 07 96 48 78)

• Saint-Gervais

Tramway du Mont-Blanc : voyager dans le temps

Retour à la Belle Époque. Au cœur des années 1890 et de la frénésie autour des trains à crémaillère, dont les Suisses se sont fait les spécialistes en matière de tourisme. Le tramway du Mont-Blanc qui relie Fayet au Nid d’Aigle par Saint-Gervais et le col de Voza offre aujourd’hui encore une incroyable ascension vers le toit de l’Europe, sur ces sièges qui ont accueilli le séant d’alpinistes et de skieurs depuis les années 1920. Car le terminus du Nid d’Aigle constitue le point de départ de la célèbre voie royale pour l’escalade du plus haut glacier des Alpes. Un chemin de fer mythique donc, avec quelques vues non moins mémorables sur les aiguilles de Chamonix et le massif du Mont-Blanc.

Office de tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc – Maison de Saint-Gervais, 43, rue du Mont-Blanc, 74170 Saint-Gervais (04 50 47 76 08) – Départs à partir de 8 h, retours jusqu’à 18 h – Tarifs A/R : 39 € par adulte et 33,20 € par enfant

• Trièves

La Route des savoir-faire

Au sud de Grenoble, le territoire du Trièves entre Vercors et Dévoluy, possède une nature préservée et développe une agriculture raisonnée. Au pied de ces montagnes de nombreux artisans et artistes ce sont installés dans cet environnement privilégié.

Pour la troisième année la Route des savoir-faire vous invite à découvrir

35 producteurs, artisans et artistes et sites culturels sur cette route.

Le site : savoirfairetrieves.fr – OT du Trièves place de la Mairie 38930 Clelles (04 82 62 63 50)

• Grand Paradis – Vanoise

Nouvel itinéraire Trek Nature

Cet été, évadez-vous au départ de Val-d’Isère avec le Trek Nature Grand Paradis – Vanoise. L’itinéraire traverse les parcs nationaux du Gran Paradiso côté italien, et de la Vanoise côté français. En famille ou entre amis, décidez de votre itinéraire : 100 % français ou franco-italien, et de sa difficulté (les plus entraînés opteront pour la variante glacière de l’itinéraire). Dans sa totalité, cette boucle somptueuse de 116 kilomètres est d’une durée moyenne de 5-6 jours. Le soir venu, les refuges de montagne vous ouvrent leurs portes pour un repos bien mérité. Côté français, le refuge du Prariond, fraîchement rénové, accueille les randonneurs au pied du col de la Galise et du glacier des Sources de l’Isère.

Plus d’informations : www.trek-nature.com - contact@guides-montagne-valdisere.com

• Les Gets

Alta Lumina : féérie lumineuse

Un air de fête des Lumières au cœur de la forêt alpine. Les équipes de Moment Factory (studio canadien) ont créé une scénographie son et lumière inédite qui entraîne le spectateur dans une expérience immersive à la tombée de la nuit. La beauté naturelle du lieu se trouve sublimée par les jeux de lumière. On suit le sentier lumineux vers un univers féérique animé de personnages sortis des légendes locales. Une nouvelle expérience idéale pour vivre la montagne en famille.

www.lesgets.com/actualite/parcours-nocturne-lumina/

Office de tourisme – Les Gets, 89, route du Front-de-Neige, 74260 Les Gets (04 50 74 74 74)

• Combloux

Baignade 100 % écolo

La baignade en pleine nature. Le plan d’eau biotope de Combloux propose une eau parfaitement pure, vierge de tout traitement chimique. Plus de 10 000 plantes aquatiques implantées autour de la zone de baignade garantissent la qualité de l’eau. Un lieu pour faire corps avec la nature alpine exceptionnelle, avec le mont Blanc droit devant. Tarifs : 5 euros par adulte et 4 euros par enfant (04 50 91 21 62)

Office de tourisme de Combloux, 49, chemin des Passerands, 74920 Combloux (04 50 58 60 49)

• Chartreuse

Escape Wild : s’évader en famille

Un terrain isolé en forêt, une rivière qui coule non loin de là dans la quiétude de la Chartreuse. C’est dans ce cadre idyllique que L’Appel de la nature propose un escape game en extérieur pour toute la famille. Un hectare et 24 heures à jouer avec adresse, réflexion et un peu de force aussi pour parvenir à faire le feu, trouver son repas et construire le tepee qui vous protégera le temps d’une nuit. Pour une soirée devant les flammes qui resserrera à coup sûr les liens de la tribu.

L’Appel de la nature 220 € par personne, dîner et petit déjeuner à base de produits biologiques locaux Inclus, matériel de bivouac mis à disposition dans le déroulé du jeu (06 40 64 50 65)

Retrouvez notre hors-série été Escapades tout l'été. 3,90€ chez votre marchand de journaux et notre boutique en ligne.