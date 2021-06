Escapades dans la Loire : dans le Roannais, des châteaux dans leur écrin de nature

À une heure de Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, le territoire roannais tire son épingle du jeu grâce à des paysages envoûtants, des villages de caractère et une gastronomie réputée. Un patrimoine naturel et historique qui est une véritable invitation à voyager dans le temps.

Flâneries roannaises, l’histoire au fil de l’eau

Dans la Loire, Roanne possède tous les avantages d’une escapade en ville, les grands espaces en plus. Mais tout d’abord, rendons à César ce qui appartient à César… en l’occurrence la Praluline à Roanne ! Cette délicieuse brioche à la praline, qui fait saliver tous les Lyonnais, aura sans doute une tout autre saveur, dégustée au milieu de la ville dont elle est originaire.

Roanne garde encore de nombreuses traces de son passé médiéval grâce à de multiples vestiges. L’église Saint-Étienne, en plein cœur de la ville, est un monument qui vaut le détour.

En levant bien les yeux, vous pourrez apercevoir le donjon de l’ancien château datant du XIIe siècle.

Roanne, c’est aussi un passé industriel. De cette période, il subsiste de magnifiques maisons de maître. La plus connue est la maison Déchelette, en partie classée Monument Historique. Joseph Déchelette, archéologue roannais, a également donné son nom au musée de la ville. Celui-ci abrite de belles collections alliant beaux-arts et archéologie.

Comme un écho à toutes ces précieuses traces du passé, Roanne a tout récemment aménagé ses berges de Loire qui constituent un espace naturel riche en biodiversité. Pour mieux l’appréhender, des promenades sur le fleuve sont possibles depuis le port de plaisance.

Pour parfaire une journée déjà bien remplie, vous pourrez vous offrir un détour gourmand. La table du chef triplement étoilé Michel Troisgros, tout près de Roanne, promet à travers ses menus exceptionnels, une découverte du terroir, entre créativité, subtilité et générosité.

Boutique Pralus - 8, rue Charles-de-Gaulle - 04 77 71 24 10

Musée Joseph-Déchelette - 22, rue Anatole-France - 04 77 23 68 77

Châteaux riches d’histoire

De nombreux châteaux jalonnent le territoire roannais. Les vestiges du château des Cornes d’Urfé permettent de se projeter dans le passé et l’imaginaire médiéval. Construit entre le XIIe et le XVIe siècle, il était la demeure d’une des plus puissantes familles du Forez, proche du roi de France.

Perché à 927 mètres d’altitude, il est accessible par une balade d’environ deux heures au départ du village de Champoly. Et pour les moins sportifs, vous pouvez venir en voiture. Un parking se trouve à 5 minutes à pied. Il est possible d’accéder au sommet de l’édifice sans danger, pour contempler le très beau panorama.

Sur le chemin du retour, n’hésitez pas à sillonner la campagne ligérienne au fil des ruisseaux. De nombreux circuits ont été balisés autour du château.

Impossible de passer à côté du joyau romantique de la région : le château de la Roche. Bijou somptueux posé dans un écrin d’eau et de verdure, cet édifice datant du XIIIe siècle flotte au-dessus de la Loire. Relié à la terre par un promontoire, c’est un lieu magique et empli de mystères.

Il est possible de suivre une visite théâtralisée, grâce à des guides qui le font revivre dans les années 1900. Si la visite ne vous a pas rassasié, c’est qu’il faut passer à l’étape supérieure, en se prêtant au jeu d’un des deux escape games.

Château des Cornes d’Urfé, Champoly - 06 46 86 28 33

Château de la Roche, Saint-Priest-la-Roche - 04 77 64 97 68

À bicyclette sur la Véloire

Vous aimez les lentes flâneries à bicyclette ? Les berges de la Loire ont une voie verte voisine, prisée des amateurs de vélo : le canal de Roanne à Digoin. Cette portion de la fameuse Véloire s’étend sur 25 kilomètres et relie Roanne à Charlieu en passant par Briennon.

Le bonus ? Des aires naturelles de pique-nique et de repos qui bordent ce paisible canal, où naviguent notamment des bateaux électriques qui proposent des balades fluviales.

Pour profiter de cette voie verte à la journée, inutile d’apporter sa propre monture puisque des boutiques proposent des vélos à la location.

Prolongez le plaisir en empruntant la Véloire sur une plus grande portion. De Montrond-les-Bains jusqu’à Paray-le-Monial, il y a 140 kilomètres d’itinéraires.

Bikez avec la voie verte - Pouilly-sous-Charlieu - 06 80 56 90 76

Canoë Loire Aventure - Briennon - 06 07 88 48 78

Menez l’enquête dans les cités de caractère

Situé à une vingtaine de minutes de Roanne en voiture, le village de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire est témoin de l’Histoire. Avec un patrimoine médiéval important, comme le chœur de l’église de Saint-Maurice, entièrement couvert de fresques classées du XIIIe siècle, ce village est idéal pour une chasse aux trésors.

Pour être sûr de ne rien manquer du patrimoine, embarquez dans l’aventure avec Léo le petit marinier. Le jeu de piste amusera aussi bien les plus petits que les plus grands. À l’aide d’une carte, d’une boussole et de terre à modeler, parcourez tous les recoins de ce village médiéval. Il existe une version pour les 3/6 ans (3,5 euros) et une version pour les 6/12 ans (4 euros).

Dans le village du Crozet, c’est une autre page de l’Histoire qui a été écrite. Là encore, place forte du Moyen Âge, ce village est un vestige de l’époque du puissant Comté du Forez.

Dans les rues, on déambule sur les traces de l’époque médiévale. Une fois n’est pas coutume, avec le jeu de piste Randoland, arpentez les ruelles en enquêtant pour résoudre les mystères du Crozet. Trois parcours pour les différents âges des enfants.

Pour clore ce parcours des cités de caractère, une dernière étape s’impose à Charlieu.

Ville fortifiée depuis 1180, elle est classée parmi les “plus beaux détours de France”. La visite est encore plus passionnante grâce à une guide-conférencière qui vous emmènera visiter tous les recoins. Et c’est cette fois avec l’application Baludik, que les plus jeunes pourront partir à l’assaut des mystères de Charlieu. Grâce à vos talents d’alchimiste, aidez Capucine à trouver une potion de guérison pour sauver le prieur de la ville.

Léo le petit marinier est en vente à La Cure et à l’Office de Tourisme de Roanne.

Les fiches de Randoland sont téléchargeables sur www.randoland.fr ou mises à disposition au point information du Crozet.

Le jeu Baludik est téléchargeable gratuitement sur le Play Store ou l’Apple Store

Office de Tourisme de Roanne - 8, place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 04 77 71 51 77

Balade bucolique dans les vignes

Sur plus de 20 kilomètres, les vignes du cépage Gamay produisent des vins qui contenteront tous les palais. Labellisée AOC, la Côte Roannaise a même reçu en 2020 la distinction Vignobles et Découvertes. Une trentaine de vignerons indépendants apprécient tout particulièrement de faire découvrir et goûter leur production.

À ne pas manquer, la Balade Gourmande en Côte Roannaise. À Renaison ce 11 juillet, profitez d’une promenade de 9 kilomètres dans les vignes. Pendant l’effort, le réconfort, puisqu’un repas, organisé en 5 pauses gourmandes, est proposé tout au long de l’itinéraire. Comptez 37 euros par personne et 17 euros pour les enfants jusqu’à 12 ans (gratuit pour les moins de 6 ans). La réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Roanne.

Domaine des Palais – Ambierle – 06 19 14 28 80

Domaine Désormière – Renaison– 04 77 64 48 55

Domaine Vial – Saint-André-d’Apchon– 04 77 65 81 04

Sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle

Se promener c’est bien, sillonner le territoire sur plusieurs jours, c’est encore mieux ! Si vous avez la forme et la condition physique, enfilez vos souliers de rando et partez à l’assaut des grands sentiers qui font la renommée de cette région.

Le territoire est connu pour être traversé par quatre étapes du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, avec des parcours de 20 à 25 kilomètres. Au milieu d’une forêt, à flanc de coteaux, dans les vignobles ou au cœur des villages, les étapes sont toutes de difficulté équivalente, mais possèdent un charme et des singularités bien à elles. Ces sentiers sont ponctués de bonnes adresses gourmandes, pour découvrir le terroir.

Office de Tourisme de Roanne – 04 77 71 51 77

