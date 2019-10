Equita : Lyon, capitale mondiale du cheval pendant 5 jours

Le plus grand rassemblement équestre annuel d’Europe fait son grand retour à Lyon. Du 30 octobre au 3 novembre 2019, le salon du cheval émerveille avec ses compétitions de haut niveau et ses créations artistiques.

Le salon du cheval de Lyon, c’est 140 000 mètres carrés d’exposition dédiés à nos amis les équidés, avec plus de 800 exposants et éleveurs qui viennent à la rencontre des visiteurs. Equita Lyon est l’incontournable rendez-vous des amoureux du cheval, mais pas que ! Si l’évènement est synonyme de vente aux enchères, de baptême à poney et de concours hippique international (Le Longines Equita Lyon), il est en réalité bien plus que ça.

Découvrir l’élevage français et le nouveau spectacle de la Garde républicaine

La marque de fabrique du salon du cheval c’est la carrière Nikito et ses nombreuses animations. Vous y trouverez un Cabaret équestre, mais également une parade des races : un spectacle mettant à l’honneur les éleveurs et plus de 40 races de chevaux. Ensuite il y a les 4 étapes des Coupes du Monde FEI que tout le monde connait, mais également les deux soirées de jumping international : le Grand Prix de Longines et les Equita Masters réunissant les cavaliers les plus aguerris du circuit. Ces épreuves seront suivies d’une création équestre artistique : le spectacle "Couleurs" de la Garde républicaine, cavalerie qui avait séduit le public l’an dernier.

L’art du cheval sous toutes ses formes et des connaissances approfondies

Equita Lyon c’est l’occasion de prendre le temps d’admirer les œuvres d’art réalisées par des artistes qui mettent le cheval à l’honneur et le décline en peinture, dessin, sculptures de toutes les couleurs et de toutes les formes. Il sera également possible de discuter avec des cavaliers de haut niveau lors de dédicaces d’ouvrages. Et pour ceux qui veulent travailler leur culture générale, ça se passe au Pôle santé. Au programme : démonstrations, conférences, animations proposées par des professionnels de la santé équine pour approfondir vos connaissances sur la santé du cheval.

Une immersion dans l’Ouest américain avec le Pôle western

Au Pôle western vous trouverez le plus important rassemblement de compétitions internationales d’équitation américaine en Europe. Comme chaque année, seront présents les meilleurs cavaliers de Reining du monde, venus s’affronter dans un grand prix Open. Également issues de l’Ouest américain, les compétitions de Barrel Racing et Ranch Sorting. Tandis que la première épreuve demande au cavalier d’allier vitesse et dextérité, la seconde mettra à l’honneur les éléments du travail du cheval au ranch. Adrénaline et frissons garantis !

Du 30 octobre au 3 novembre 2019 à Lyon-Eurexpo

Ouverture de 8h30 à 20h30, sauf le jeudi 31 octobre (accès à l’épreuve de Coupe du Monde FEI dressage à partir de 7h30)

Tarifs : 21€ plein tarif / 18€ étudiants / 13€ enfants de 6 à 12ans / pass 5 jours 60€