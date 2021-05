Amoureux de la grande cuisine et des joyeuses tablées, passez votre chemin. La dark kitchen est en train de trouver sa place dans la capitale mondiale de la gastronomie et ce n’est pas près de s’arrêter. Dark kitchen, cloud kitchen, bright kitchen… les anglicismes tournent, la cuisine demeure, et elle est toujours prise au sérieux à Lyon. Encore très méconnues, les dark kitchen sont des cuisines sans salle de restaurant. Elles servent uniquement en livraison via des plateformes numériques type Uber Eats, ou avec le désormais fameux “click & collect”.