Encore une journée caniculaire ce dimanche à Lyon

L’épisode de canicule en cours depuis plusieurs jours sur la région lyonnaise devrait prendre fin ce lundi 16 août, néanmoins, avant cela, les habitants du département doivent encore composer avec les très fortes chaleurs qui sévissent dans le Rhône. 34 degrés sont attendus d’ici la fin de journée, qui pourrait être marquée par des orages.

Pour encore quelques heures, les habitants de la région lyonnaise vont devoir faire face aux fortes chaleurs, qui se sont abattues sur le département du Rhône en milieu de semaine dernière. Samedi, le mercure a franchi la barre des 35 degrés entre Rhône et Saône, le ressenti atteignant même les 42°c en raison du fort taux d’humidité.

35°C attendus ce samedi et dimanche à #Lyon ! Avec la forte humidité, le ressenti sera de 42 ! On surveillera également un faible risque d'orages en fin de journée. — Lyon Météo (@LyonMeteo69) August 14, 2021

La chaleur est un peu moins étouffante ce dimanche et quelques nuages ont fait leur apparition dans le ciel lyonnais, néanmoins il fait encore très chaud cet après-midi où 34 degrés sont annoncés aux environs de 17 heures, par Météo France. Des orages pourraient éclater localement à partir de 18 heures avant que le températures ne chutent sensiblement en fin de nuit, mettant fin à cet épisode de canicule. Lundi le thermomètre devrait descendre d’environ 10 degrés à Lyon.

La Drôme et l’Ardèche toujours en alerte orange

Plusieurs autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont eux aussi encore touchés par la canicule. L’Isère et la Haute-Loire sont placées en vigilance jaune alors que l’Ardèche et la Drome font face à des chaleurs encore plus fortes et sont donc en alerte orange. Selon Météo-France, il pourra faire jusqu’à 38 degrés dans les deux départements du sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont également placés en alerte jaune pour risque d’orages, tout comme l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère.

Comment se protéger de la chaleur ?

Pour se protéger lors de cet épisode de fortes chaleurs, Santé publique France propose quelques conseils :