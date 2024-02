Encore un samedi rouge sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

La journée du samedi 2 mars s’annonce une nouvelle fois compliquée sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en direction et au retour des Alpes du Nord.

Alors que les vacances d’hiver des élèves lyonnais se terminent ce week-end, la route des retours de vacances s’annonce très chargée. Bison Futé, qui vient de publier ses prévisions pour le week-end prévoit un trafic très dense dès le vendredi 1er mars sur les autoroutes A40 et A43 en direction des Alpes, de 18 à 20 heures, avant un samedi rouge.

Forte affluence vers et depuis les Alpes du Nord

Selon le Centre national d'information routière, "les axes en direction des massifs montagneux seront très encombrés tout au long de la journée en particulier les autoroutes A6, A40 et A43". Dans la région, il est recommandé samedi de ne pas emprunter l’A40 entre Mâcon et Annemasse de 10 à 18 heures et l’A43 de Lyon à Modane de 9 à 16 heures.

Des difficultés de circulation seront également à prévoir dans le sens des retours, surtout sur les autoroutes A40 et A43, qui permettent de revenir des Alpes du Nord. Notamment de 8 à 13 heures entre Modane et Chambéry, puis de Chambéry à Lyon entre 9 et 18 heures.