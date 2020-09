Hier, un rassemblement de personnes sans-papiers et d’associations a eu lieu place Guichard pour expliquer aux participants et aux curieux la future marche en direction de Paris en octobre.

Voilà plusieurs mois que des collectifs comme La Ligue des Droits de l'Homme appellent à la manifestation dans toutes les villes de France pour se faire entendre sur le sort des sans-papiers aujourd’hui dans l’Hexagone. En ligne de mire, la régularisation des sans-papiers, la fermeture des centres de rétention et un logement pour tous. Hier, poussés aussi par La Marche des Solidarités, ils étaient un millier à marcher dans le calme à Lyon, comme à Paris, Montpellier ou encore Marseille.

Direction Paris le 17 octobre

Associations et sans-papiers partiront de toutes les villes de France, parfois dès septembre, pour marcher et se retrouver à Paris le 17 octobre. Le but est de se réunir pour se faire entendre d'une seule voix. Une initiative qui n'est pas sans rappeler La Marche de 1983 pour l'égalité et contre le racisme.